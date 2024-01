1.551 joguines en la campanya de Reis de RTVA a favor de Càritas

La campanya ha aconseguit recaptar 1.551 joguines (Càritas)

La 31a edició de la Campanya de Recollida de Joguines a favor de Càritas Andorrana, organitzada com és habitual per Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), ha permès recollir enguany un total de 1.551 joguines que s’han repartit entre 199 nens i nenes. A part de les joguines i amb la voluntat de sensibilitzar sobre el consum responsable i, sobretot, per a contribuir a que els infants més grans puguin gaudir d’experiències lúdiques i esportives com anar a veure un partit de bàsquet, de futbol o anar al cinema amb familiars o amics, s’han obtingut també entrades per a anar a veure partits del BC Andorra i del Futbol Club Andorra a més d’entrades per al cinema, entre altres obsequis.

La campanya es va desenvolupar entre l’11 de desembre del 2023 i el 2 de gener del 2024 i hi han participat 22 joves voluntaris. Càritas Andorrana agraeix el suport de totes les entitats, institucions i empreses i particulars que han col·laborat en aquesta campanya i han contribuït a aportar alegria i il·lusió als infants que han rebut les joguines recaptades.