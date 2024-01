Vela sol·licita el projecte de la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar

Susanna Vela a la tribuna d’oradors del Consell General. Foto: PS

La presidenta suplent i consellera general del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat a Sindicatura, avui dilluns, una demanda d’informació en relació al projecte constructiu de la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar, a Santa Coloma, arran de les darreres informacions publicades en mitjans de comunicació i la controvèrsia sobre aquesta reconstrucció.

Vela vol tota la informació relativa a aquest procés amb els criteris establerts pels treballs de la seva reconstrucció; els informes de la direcció facultativa que contenen el seguiment del projecte constructiu; l’informe final de la reconstrucció del campanar i les actes de les reunions del comitè d’experts que van avalar el projecte i els seus criteris tècnics, així com la justificació dels possibles canvis, en cas d’haver estat necessaris.

“Per a fer la feina de control de l’executiu ens cal una bona informació, clara i acurada de com s’ha dut a terme un projecte de l’envergadura com és la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar i fer-nos una idea de com ha anat el procés i valorar si cal fer més accions”, assenyala Susanna Vela.