XIV Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs: Els sistemes de producció i de distribució als Pirineus

Logotip del Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs (IRMU)

El XIV Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs se centra en la descripció i l’estudi dels sistemes de producció i de distribució als Pirineus. En aquesta edició s’analitzaran com els sistemes de producció i de distribució de les diferents comarques pirinenques han anat evolucionant al llarg de la història fins a arribar als nostres dies. Les diferents activitats –artesanals, protoindustrials o industrials; primàries, secundàries o terciàries–, i els sistemes de producció i de distribució associats a aquestes configuren l’activitat econòmica i les relacions socials dels pobles i les valls pirinenques.

El XIV Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs s’estructura en tres àmbits de treball, on es poden presentar comunicacions o comunicacions-pòster:

Àmbit 1. Els sistemes de producció i de distribució al llarg de la història (fins al segle XIX).

Al llarg de la història, els habitants de les comarques pirinenques han desenvolupat i produït una multiplicitat d’eines i de productes que han distribuït i comercialitzat a altres territoris, veïns o més llunyans.

L’agricultura, la ramaderia, la pesca, els rius, els boscos, els conreus tradicionals i els nous conreus han evolucionat al llarg dels segles; l’existència d’una preindústria o d’una protoindústria i fins i tot d’una industrialització a diverses valls i conques fluvials ha estat la base econòmica dels habitants d’aquestes.

La comercialització i la creació de fires, mercats i altres espais d’intercanvi, així com la transhumància i altres activitats econòmiques afavoreixen la connexió i la interrelació més enllà de les fronteres més properes i, fins i tot, generen moviments migratoris.

En aquest àmbit es proposa analitzar les activitats econòmiques, les produccions i les xarxes de distribució que han anat evolucionant fins a la fi del segle XIX.





Àmbit 2. Els sistemes de producció i de distribució de l’època contemporània.

El segle XX els sistemes de producció i de distribució han evolucionat notablement cap a una major complexitat tècnica i eficiència econòmica. L’electrificació, la mecanització, la industrialització i la urbanització de la societat catalana han afavorit l’emergència de nous productes i de noves xarxes de comunicació, de distribució i de comercialització que també han arribat al Pirineu. Aquests fenòmens han afavorit, al seu torn, canvis en el paisatge i el despoblament de moltes zones, alhora que s’han impulsat iniciatives de desenvolupament local amb projectes, programes i activitats per a atreure més turistes a les comarques pirinenques.





Àmbit 3. Actualitat i perspectives de futur.

Les darreres dècades els sistemes de producció i de distribució han capgirat les relacions socials i econòmiques amb el medi més proper: l’auge turístic i la millora d’algunes comunicacions i transports han aportat noves activitats i nous pobladors, si bé no han resolt reptes com el despoblament i n’han afegit de nous, com ara la turistificació o la gentrificació en algunes valls.

L’ús intensiu de les xarxes socials i del teletreball, sobretot en els contextos de les crisis i les pandèmies, han contribuït a la redescoberta del món rural en general, han afavorit noves activitats i noves eines de desenvolupament sostenible, així com un nou auge i una revitalització del món turístic, artesà, alimentari i agrícola-ramader i una redescoberta i revaloració dels sistemes productius pirinencs en un context de declivi de les explotacions agrícola-ramaderes, si bé no s’han resolt els problemes demogràfics i de crisi climàtica de moltes valls pirinenques.





Comunicacions i comunicacions-pòsters

Els interessats a participar en el XIV Col·loqui mitjançant la presentació d’una comunicació o d’una comunicació-pòster poden enviar la seva proposta en forma de resum, amb una extensió màxima d’entre cinc-cents i dos mil caràcters. El termini per a presentar aquest resum és el 14 de juliol de 2025. Cal trametre el resum a l’adreça de correu electrònic transpirinencs@irmu.org. En el cas de les comunicacions-pòster els interessats hauran d’indicar si proposen convertir el seu pòster en comunicació per a la publicació.

Un cop acceptats els resums de les comunicacions-pòsters, s’haurà de fer arribar el pòster maquetat i corregit lingüísticament amb les següents característiques: la part superior ha d’incloure el títol i el logotip del XIV Col·loqui que es podrà descarregar a www.irmu.cat; la part central del pòster, sobre fons blanc, haurà d’incloure un text de 3500 caràcters i 5 imatges o quadres, màxim, (cada imatge o quadre haurà d’anar acompanyat del seu peu); i a la part inferior s’inclouran els logotips que es vulgui fer constar. L’organització es farà càrrec de la impressió i podrà sol·licitar els pòsters per a posteriors mostres. El termini per a lliurar les comunicacions-pòsters és el dia 7 de setembre de 2025.

El termini per a lliurar el text definitiu de la comunicació i de la comunicació-pòster per a la publicació, què haurà de tenir una extensió d’entre 21.000 i 25.000 caràcters, és el dia 5 de setembre de 2025.





Inscripció

El preu de la inscripció general serà de 65 € i el de la inscripció reduïda –per a membres de centres d’estudis i estudiants– serà de 50 €. El preu dona dret a les actes, al dinar de dissabte, als sopars de divendres i dissabte i a les activitats complementàries que es programin. El dinar de diumenge no està inclòs, caldrà afegir l’import marcant la casella en la butlleta d’inscripció.

La inscripció es podrà fer per via ordinària (fent arribat la butlleta per correu o correu electrònic) o per via telemàtica (mitjançant la butlleta electrònica que trobareu a partir del març a http://www.irmu.org/projects/transpirinencs) abans del 21 de setembre de 2025.





Comitè científic-organitzador: Carles Barrull, Núria Camps, Narcís Figueras, Òscar Jané, M. Carme Jiménez, Àngels Mach, Nicolás Marty, Lluís Obiols i Francesc Viso.

Organitza: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, Societat Andorrana de Ciències, Centre d’Estudis Ribagorçans, Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran i Institut Ramon Muntaner.

Col·labora: Ajuntament de Camprodon, Consell Comarcal del Ripollès i Diputació Girona.

Amb el suport de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Federació d’Ateneus de Catalunya, Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà i Fundació Josep Irla.