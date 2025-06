Bea Roubo protagonitza la 4a edició de la “Vitrina Artística” de l’MCTA

Façana del Museu Carmen Thyssen Andorra (museus.ad / arxiu)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) dona el tret de sortida a la quarta edició del projecte “Vitrina Artística”, una iniciativa concebuda per a donar visibilitat i suport al talent artístic local. Enguany, l’artista seleccionada és Bea Roubo, creadora autodidacta que presenta la seva proposta Joy is the key.

La convocatòria, oberta a creadors i col·lectius del país, ha tingut una àmplia participació i ha permès escollir una proposta destacada després d’un acurat procés de selecció. El projecte de Bea Roubo ha estat valorat per la seva sensibilitat i per una estètica que explora conceptes com la lleugeresa, la transparència i la immaterialitat. L’artista utilitza l’aquarel·la per a transmetre emocions subtils i idees profundes, mitjançant un estil delicat i refinat.

Tal com expliquen Charline Bony i Martí Pons, responsables del museu: “Amb la ‘Vitrina Artística’ volem consolidar un espai de referència per a la creació contemporània del país. Apostem pel talent local, per projectes que connectin amb el públic i que aportin una mirada genuïna i personal, com és el cas de la proposta de Bea Roubo”.

La inauguració de Joy is the key, de Bea Roubo, tindrà lloc el dimarts, 8 de juliol, a les 19 hores, al vestíbul del Museu Carmen Thyssen Andorra. L’exposició es podrà visitar de manera gratuïta fins al 28 de setembre.