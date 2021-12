Xerrada sobre la coeducació, una necessitat per acabar amb la violència masclista

L’associació Acció Feminista d’Andorra (AFdA) ha convidat Amparo Tomé, sociòloga i investigadora experta en sociologia de l’educació, i formadora en projectes d’educació i gènere. La ponència, titulada ‘La coeducació contra la violència masclista’, està organitzada amb motiu del Dia internacional dels drets humans, amb el suport del Govern d’Andorra i la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany.

Tothom parla de coeducació, però realment sabem què és? Com s’aplica? Des d’Acció Feminista creuen que cal començar a treballar des de l’educació per tal d’aconseguir un canvi real, i és una de les demandes de l’associació per tal que s’inclogui a l’esborrany de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones presentada pel Govern i que actualment està treballant la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat.

La xerrada tindrà lloc el dijous 9 de desembre, a les 19 hores, a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany. A causa de la situació sanitària, la ponent compareixerà de manera virtual i la conferència serà retransmesa en directe pel canal de Youtube d’Acció Feminista.

Acció Feminista ha decidit reduir la capacitat de la sala del 50% al 30% de​ manera presencial, per poder deixar el màxim de distància possible entre els assistents.

L’assistència és lliure i gratuïta, però cal reservar plaça prèviament a andorrafeminista@gmail.com.

És obligatori portar la mascareta en tot moment i ensenyar el passaport COVID a l’entrada de l’acte.