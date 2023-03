Xerrada, a Escaldes, per a visibilitzar les dificultats que tenen les dones per a portar una maternitat digna

Mare fent exercici portant un nadó en cotxet (Istock.com)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza la xerrada “Mites i estigmes de la maternitat” que protagonitzarà la llevadora del SAAS, Esther Prats, amb l’objectiu d’exposar les diferents opcions de maternitat des d’una perspectiva feminista.

La xerrada, que s’emmarca dins el programa Empodera’t i que es durà a terme el pròxim dimarts 21 de març a les 19 hores, a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, està orientada a les dones en general que tinguin inquietuds en saber com portar la seva maternitat de manera digna. La llevadora Esther Prats pretén, amb la seva xerrada, desmuntar els cànons imposats per la societat i fer visible les dificultats que tenen les dones, en l’actualitat, per dur a terme una criança digna.

Aquesta és una activitat més inclosa en el programa d’enguany de la iniciativa ‘Empodera’t’, que té per objectiu desenvolupar un programa dirigit a les dones i que està farcit de tallers i xerrades que busquen l’empoderament individual i col·lectiu. La pròxima xerrada sobre salut sexual tindrà lloc al maig i s’acollirà sota el nom “El plaer a totes les edats?”.