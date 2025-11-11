Xavier Folguera, distingit amb el Pin d’Or de la CEV, a París

El president de la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB), Xavier Folguera, ha estat distingit amb el Pin d’Or de la Confederació Europea de Voleibol (CEV) durant en el marc del XLVI CEV General Assembly, a París, en reconeixement del lideratge i al creixement sostingut del voleibol al Principat d’Andorra. El guardó va ser lliurat pel president de la CEV, Roko Sikirić, en un acte institucional que va reunir a diferents representants de les federacions europees.
Xavier Folguera va rebre la distinció davant de l’auditori, en un moment que va descriure com a “inesperat i emocionant”, destacant que el reconeixement “no és personal, sinó del voleibol andorrà i de la feina ben feta des de la federació”.
Aquest reconeixement situa el voleibol andorrà en el mapa europeu i reafirma el compromís de la federació per a seguir impulsant l’esport, la formació i el progrés de les noves generacions