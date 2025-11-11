UdA: curs sobre criptoactius per a formar veedors digitals

La Universitat d’Andorra (UdA), amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), oferirà a principis de l’any vinent un curs amb l’objectiu de dotar els professionals del dret i de l’economia de les competències tècniques, legals i deontològiques necessàries per a obtenir l’acreditació de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) per a actuar com a veedors digitals.
Aquesta formació també està oberta a qualsevol persona interessada a aprofundir en el coneixement dels actius digitals i de la tecnologia blockchain. El veedor digital és una persona física o jurídica que té encomanada la funció d’interlocució administrativa amb l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) en les sol·licituds d’autorització d’activitats relacionades amb la representació digital d’actius, ja sigui pel procediment d’obtenció de llicència per inici d’activitat com per un supòsit de regularització de l’activitat, entre altres funcions.
Amb el títol “Actius digitals sobre tecnologia ‘blockchain’”, el programa s’ha dissenyat amb els següents objectius específics:
- Entendre en profunditat el marc jurídic de la Llei 24/2022 i el seu Reglament.
- Conèixer el funcionament tècnic de la tecnologia blockchain i el llibre registre distribuït.
- Adquirir competències en vigilància, seguiment, compliment normatiu i elaboració d’informes.
- Analitzar els riscos i responsabilitats legals associats al rol del veedor.
- Desenvolupar habilitats pràctiques per a actuar amb autonomia, ètica i independència.
El curs té una càrrega de vuit crèdits europeus i consta de 60 hores lectives, distribuïdes en set sessions presencials que es faran a la Universitat d’Andorra els divendres, de les 9 a les 13 hores i de les 14 a les 18 hores, entre el 6 de febrer i el 17 d’abril, amb un test d’avaluació en línia. Les preinscripcions restaran obertes fins al 20 de desembre de 2025.
Més informació: https://www.uda.ad/actius-digitals-sobre-tecnologia-blockchain/.