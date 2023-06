Vols conèixer les papallones nocturnes d’Andorra?

Persones identificant papallones nocturnes (AR+I)

Durant cinc nits seguides, determinades des de l’European Moth Night, diversos científics d’àmbit europeu surten al camp per a identificar el màxim nombre d’espècies de papallones nocturnes, amb la finalitat de conèixer millor aquest grup d’insectes i posar en comú les dades recollides.

Des d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) es vol acostar aquesta pràctica científica en la seva vessant més divulgativa i proposa a tothom que hi estigui interessat que hi pugui participar. L’acte tindrà lloc el divendres 16 de juny, a les 21.00h, a Casa Rull (C/ Major, s/n, Sispony). L’activitat constarà d’una xerrada introductòria sobre el món de les papallones i d’una sortida pràctica pels Cortals de Sispony.





El programa de l’activitat

21h. Xerrada introductòria sobre el món de les papallones, a càrrec d’Èric Sylvestre (expert en papallones nocturnes) i Roger Caritg (investigador d’Andorra Recerca + Innovació).

22.15h. Sortida als Cortals de Sispony (a 10 minuts a peu de casa Rull). Visita d’un parany de llum ultraviolada, instal·lat prèviament, per tal d’observar i identificar les espècies de papallones nocturnes que hi hagin pogut caure. Està previst finalitzar pels voltants de les 23.30 – 24.00 h. És recomanable portar un frontal o llanterna i alguna peça d’abric per si la nit és fresca.

L’activitat és gratuïta però les places són limitades a 20 persones. Inscripcions o informació als telèfons 836908 – 839760 o al correu reservesmuseus@govern.ad.

l’Activitat és organitzada per Andorra Recerca + Innovació (AR+I) amb la col·laboració de la Societat Catalana de Lepidopterologia i Casa Rull de l’Àrea de Museus i Monuments del Govern d’Andorra.