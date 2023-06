Lluitar contra l’abús i el maltractament a les persones grans

Cartell del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans (CCAU)

Amb motiu, el pròxim dijous 15 de juny, del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, l’Alt Urgell té preparats diversos actes commemoratius. La jornada s’iniciarà a les 10 del matí als Claustres de Lluís Racionero de la Seu d’Urgell amb una caminada saludable que transcorrerà pel Parc del Valira i que, conduïda pel guia de muntanya i tècnic de natura David Manzanera, permetrà descobrir la flora i la fauna de l’entorn.

Els actes continuaran a les 12 del migdia, a la plaça dels Oms, amb la lectura del manifest del Dia Mundial, que comptarà amb la presència de representants institucionals del Consell Comarcal i l’Ajuntament. Es farà també el repartiment de polseres commemoratives.

Ja al vespre, a dos quarts de vuit, a la seu del Consell Comarcal, tindrà lloc la xerrada “Parlem de maltractament a la gent gran, una realitat oculta”, que comptarà amb les intervencions de Maria Gispert, treballadora social; Maria Góngora, metgessa; i Susanna Forné, neoropsicòloga de la Fundació Sant Hospital.

El Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans té com a objectiu crear consciència, prevenir i combatre aquest problema social. S’estén el maltractament que reben algunes persones grans, per part de familiars, la comunitat o les institucions, com un acte o omissió d’una acció o d’un ajut que li és necessari a la persona i que té com a resultat el dany psicològic i/o físic.

Aquest maltractament pot ser de tipus físic, sexual, psicològic, emocional, econòmic i material i inclou diverses formes, com l’abandonament o la negligència. L’abús i el maltractament cap aquest col·lectiu ha de ser una lluita de tota la ciutadania i de les institucions, i per això cal que la prevenció i l’abordatge d’aquest fenomen formi part de l’agenda social i política.

Els actes a la Seu estan organitzats per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i la Xarxa de Comarques per a l’Envelliment, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.