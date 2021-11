Vives afirma que la pandèmia ha servit perquè es doni més importància als valors familiars

La pandèmia ha aconseguit que la gent doni més importància als valors familiars. És la lectura positiva que en fa el Copríncep episcopal Joan-Enric Vives durant la primera jornada de la visita pastoral a Ordino.

El Copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha presidit la missa solemne de Tots Sants a l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià d’Ordino. Es tracta del primer acte de la visita pastoral a la parròquia, un esdeveniment que vol servir per a conèixer de primera mà les inquietuds i necessitats dels fidels.

Vives afirma que, per la crisi sanitària, donem més rellevància a certs valors: “Jo crec que hi ha un anhel en la humanitat d’insatisfacció. Aquesta potser és la part més bona que ens deixa la pandèmia, que ens ha fet adonar-nos que el més important és la família i les persones que ens estimen”, afegint-hi que aquells que puguin tenir més poder adquisitiu o comoditats no s’escapen de patir-ne les conseqüències.

També és conscient que la societat s’allunya dels valors cristians. En aquest sentit, Vives ha afirmat que “es tracta d’uns temps que no són fàcils per enlloc, però encara menys per Europa, on la societat se secularitza i potser es descristianitza i tot”.

Creu, a més, que tradicions com Tots Sants han de revisar-se i actualitzar-se per estar més en sintonia amb la gent.