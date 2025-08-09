Viure la vida en societat

Les persones som éssers molt especials: molt diferents de les coses i dels altres éssers vius animals, les persones tenim VALORS I CONSCIÈNCIA del que és bo i el que és dolent. Alhora som racionals. És a dir, podem fer servir la nostra intel·ligència per a decidir, per a triar què fer, com actuar, per a avaluar que és millor per a nosaltres, que ens fa més feliços.
Així, les nostres accions estan molt lligades als nostres valors i als nostres sentiments. Tots aquests atributs són innats, formen part del nostre ésser. La societat, doncs, ens permet comprendre no sols l’adaptació de l’ésser humà a la natura, sinó la mateixa naturalesa de l’home com a ser modelat per la seva societat i cultura. Totes necessiten sentir-se importants, que les escoltem, que observin que les volem com són, que hi creiem.
Per això, comencem per a ajudar a construir el seu projecte de vida amb elles, ajudant-los a concretar els seus interessos, motivacions, alegries, plaers, pors, sensacions de tota mena. Totes les persones necessitem de les altres (som éssers socials) perquè el nostre cervell és social; necessitem aprendre a viure amb les altres, a sentir-nos iguals i diferents.
Aprendre a viure amb les altres persones no és senzill, però necessitem exercitar, desenvolupar hàbits de vivència i convivència amb les altres persones, algunes amb més intensitat que altres.
Les característiques socials són els elements i trets que defineixen la manera com els individus interactuen dins d’una societat. Aquestes característiques influeixen en l’organització social, la comunicació, les relacions humanes i la convivència en comunitats petites o grans.
Exemple: Actualment, la globalització i la digitalització han canviat moltes de les característiques socials tradicionals, permetent noves formes de comunicació i relació.
Exemple: Xarxes socials com Facebook, Instagram, Twitter, TikTok i LinkedIn tenen característiques específiques que les diferencien, però totes comparteixen la capacitat de connectar persones i difondre informació.
La vida és la base de tot allò que fem, i és una cosa que tots compartim.