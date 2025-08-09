Com incorporar fibra a les dietes sense gluten

Aliments lliures de gluten
Aliments lliures de gluten (Getty images)

Seguir una dieta sense gluten és imprescindible per a les persones amb celiaquia, però aquesta restricció pot reduir de manera significativa la ingesta de fibra, un nutrient clau per a la salut digestiva. La seva carència s’associa, entre altres, amb problemes com el restrenyiment i desequilibris a la microbiota intestinal. Per a evitar-ho, els experts recomanen augmentar el consum de fruites, verdures, llegums i donar protagonisme a una varietat més gran de cereals i pseudocereals integrals sense gluten, com la quinoa, el mill i el blat sarraí.

La fibra, clau per a la salut

La fibra dietètica és un component essencial en l’alimentació i exerceix un paper clau en el manteniment d’una bona salut digestiva. Segons la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l’Alimentació (SEDCA), “inclou substàncies presents als aliments d’origen vegetal que no poden ser digerides per l’organisme, però que tenen funcions beneficioses per a la nostra salut”.



Hi ha dos tipus de fibra: 

Fibra soluble. Fermentada per la microbiota intestinal, genera àcids grassos de cadena curta que afavoreixen la salut del còlon, aporten energia i poden passar al torrent sanguini, on exerceixen efectes positius sobre la salut metabòlica. 

Fibra insoluble. Menys fermentable, actua principalment en el trànsit intestinal, accelerant-lo i ajudant a prevenir el restrenyiment.

Un consum adequat de fibra té molts beneficis: millora del trànsit intestinal i l’equilibri de la microbiota, regula els nivells de colesterol i glucosa a la sang, prevé certs tipus de càncer —com el de còlon—, augmenta la sensació de sacietat i ajuda a un millor control del pes corporal.



Quanta fibra necessitem i on la trobem?

Seguir una dieta variada i rica en aliments d’origen vegetal és clau per a assolir els nivells de fibra recomanats. Segons la SEDCA, la ingesta diària ideal en adults s’hauria de situar entre els 25 i els 35 grams.

Però, la realitat és lluny d’aquest objectiu. “A causa del baix consum poblacional de llegums i les racions insuficients de verdures, només consumim la meitat de la fibra alimentària que seria ideal”, adverteix Dany Faccio, tècnica superior en dietètica.



