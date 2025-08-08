Gina del Rio, 19a als 10km de roller del Blink Festival

Aquest divendres s’ha disputat una nova jornada del Blink Festival de rollerski, amb l’esquiadora de fons, Gina del Rio, a la cursa dels 10km. L’andorrana ha finalitzat en la 19a posició. Del Rio ha completat la cursa amb un crono de 23.30,2, a 1.04,0 de la guanyadora, la noruega Helene Marie Fossesholm, que ha marcat 22.26,2.
L’esportista del Principat començava la cursa posicionada entre les primeres, en un grup gran, i fins i tot ha estat entre el cap de cursa del grup. A la setena volta, en un esprint intermedi i quan anava segona ha entrat en la lluita passant en segona posició. Després ha estat lluitant la resta de la cursa, gestionant l’esforç, per a finalitzar 19a.
Dissabte, l’últim dia del Blink Festival, se celebrarà un esprint en patinador que només correrà Gina del Rio. Seran dues voltes en circuit urbà.
Dijous, Irineu Esteve 31è als 50km
A la cita del dijous, Irineu Esteve va competir als 50km clàssics, en una cursa molt exigent en què va finalitzar en la 31a posició. L’andorrà, finalment, i amb tot el cansament acumulat, va decidir juntament amb l’entrenador no competir als 15km d’aquest divendres.
Marc Puigsubirà, entrenador: “Bones sensacions, hem vingut a aprendre i a saber córrer en grup i a aprendre tàcticament, i això ho hem pogut aconseguir. Ho ha lluitat bé”.