Visites guiades gratuïtes a l’església de Sant Romà de les Bons

Sant Romà de les Bons
Sant Romà de les Bons (Visit Andorra)

L’església de Sant Romà de les Bons segueix oberta aquest mes agost per a totes aquelles persones que vulguin descobrir aquest emblemàtic patrimoni de la parròquia d’Encamp. La visita és gratuïta i compta amb un servei de guia que ofereix explicacions detallades sobre la història, l’arquitectura i els elements més destacats de l’església. Una oportunitat única per a conèixer de prop la cultura encampadana.

Dies i horaris

Dilluns a Divendres (10h a 14h – 15h a 19h) 

Dissabte (10h A14h – 15h A 20h)

Diumenge (10h a 14h)

