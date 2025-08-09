Visites guiades gratuïtes a l’església de Sant Romà de les Bons

L’església de Sant Romà de les Bons segueix oberta aquest mes agost per a totes aquelles persones que vulguin descobrir aquest emblemàtic patrimoni de la parròquia d’Encamp. La visita és gratuïta i compta amb un servei de guia que ofereix explicacions detallades sobre la història, l’arquitectura i els elements més destacats de l’església. Una oportunitat única per a conèixer de prop la cultura encampadana.
Dies i horaris
Dilluns a Divendres (10h a 14h – 15h a 19h)
Dissabte (10h A14h – 15h A 20h)
Diumenge (10h a 14h)