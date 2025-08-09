‘Les criatures’, de Pau Bosch, guanya l’11è Premi Guillem de Belibasta

Les criatures, un relat de Pau Bosch Mola, d’Anglès (Selva), ha guanyat l’11è Premi Guillem de Belibasta de narrativa breu ambientada a la natura o al món rural. Enguany s’hi han presentat 119 treballs de diversos autors, d’arreu del domini lingüístic català i de totes les edats. Els organitzadors ho valoren com “una molt bona xifra”, tot i que ja “en la línia del nombre d’obres presentades els darrers anys”.
Els guardons s’han lliurat aquesta setmana en el marc d’un sopar de gala convocat per l’Associació Festiva i Cultural de Tragó, al municipi de Peramola (Alt Urgell). El segon premi ha estat per a l’obra Manel, ni memòria ni pèl, de Marcel·lí Mora Vilaltella, de Penelles (Noguera); i el tercer, per a La llegenda dels desarrelats, de Pere Comeche i Padilla, de Dosrius (Maresme). Els tres primers premis estan dotats respectivament amb 2.000, 800 i 500 euros.
També s’ha lliurat dos accèssits: per a Peus de porc, de Núria Visa, d’Almacelles (Segrià), i Entre blaus i verds d’espigues, de Lourdes Franquet, de Badalona (Barcelonès). Les obres guardonades s’han publicat en un recull editat per Edicions Salòria, que es va posar a la venda aquest dijous. Enguany, la portada del llibre és obra d’Anna Pérez (rajola) i Sergi Baró (fotografia).
Dues fases
El jurat de selecció d’obres finalistes ha estat format per Eulàlia Balaguer, Núria Cabiscol, Isabel Flaquer, Eva Julien, Maria del Mar Mir, Ester Peretó, Alba Ramos, Aaron Soler, Olga Vilarrasa i Marta Vitó. A més dels cinc textos premiats, hi havia quatre finalistes més: De sud a nord a cavall de la màgia, d’Elena Bonet (Reus); El que s’amaga en la foscor, d’Adrià Comorera (Castelló de la Plana); L’última, d’Alba Bernadó (Solsona), i Solitud, d’Eva Farreras (Sitges).
En total, les nou obres triades havien passat a la fase final, el jurat de la qual va estar compost per Laura Casanovas, Isidre Domenjó, Joan Graell, Carles Serra i Jesús Bach, que va actuar com a secretari. El veredicte d’aquest jurat es va donar a conèixer després del sopar de gala al qual van assistir finalistes, jurats i institucions col·laboradores.
Suport al Correllengua
L’acte de lliurament de guardons es va acompanyar també d’accions emmarcades en el Correllengua, que aquest 2025 gira entorn de la figura de Mercè Rodoreda.
El certamen ha rebut la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Ajuntament de Peramola, l’Ajuntament d’Oliana, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’IDAPA, Òmnium Cultural de l’Alt Urgell, La Pelli i la Penya Barcelonista de Peramola i Comarca. També ha tingut el suport del Govern d’Andorra, del CPNL i de l’Associació Llibre del Pirineu.