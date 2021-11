Visitar Lourdes

Lourdes és un lloc de peregrinació que rep milions de visitants cada any. No obstant això, és una destinació turística molt agradable i bonica també si tenim un altre tipus d’inquietuds. Situat a la regió de Midi Pyrenées, aquest poble amaga molts llocs emblemàtics que no has de deixar de visitar.

Descobrim-ne alguns.

Funicular i Pic du Jer. A tan sols 1,5 km de Lourdes i a uns 900 metres d’altura es troba aquest Pic al qual es pot accedir amb un funicular. Les vistes que es contemplen des de dalt no deixen a ningú indiferent, perquè a més de Lourdes es poden observar les localitats de Tarbes, Pau, La vall de Argèles Gozost o els cims dels pirineus. El funicular està obert tot l’any excepte els mesos de gener i febrer. Si prefereixes caminar, també pots pujar a peu, amb una ruta d’unes 3 hores de durada (anada i tornada).

Museu Castell Fort Pyrenean. Es troba en el cim d’una muntanya a l’entrada de les 7 valls. Les sales del castell recullen diferents exposicions i a més proposen jocs de pista per als nens perquè puguin descobrir els diferents racons de l’espai.

Groutte de Masabielle. Masabielle significa “penya vella”- Es tracta de la gruta on es va aparèixer la Immaculada Concepció a Bernardeta fins en 18 ocasions, i és una de les més visitades del món. Existeix una urna per a poder deixar peticions i oracions. L’estàtua de la Verge d’uns dos metres va ser realitzada el 1864 per Joseph Fabisch, un professor de Belles arts.

Moulin de Boly. És la casa on va néixer Bernardeta i on va residir fins als 10 anys. Aquesta instal·lació pot visitar-se i apreciar-se entre altres coses l’habitació de la santa. Després de les aparicions no obstant això, la família es va traslladar a un altre Molí, el de Lacadé, i el qual encara està regentat per familiars de Bernardeta.

Santuari de Lourdes. A la vora del riu Gave de Pau trobem el Santuari de Lourdes, un edifici emblemàtic i majestuós i que és un imprescindible en la nostra visita a Lourdes, però no l’únic, ja que hi ha altres basíliques que val la pena conèixer com són les de la Immaculada Concepció, la de Bernardeta o la de Sant Pius X, una església totalment subterrània.

Museu de Cera. Una altra parada que un no pot perdre’s quan viatja a aquesta ciutat francesa és la del seu museu de cera, amb més de 100 personatges i un total de 18 escenes que representen moments de la vida de Crist i de Bernardeta. Destaca per exemple, la de l’últim sopar.



Museu du Petit Lourdes. Semblant al Catalunya en Miniatura, est tracta de maquetes en miniatura de la ciutat de Lourdes, els seus llacs, monuments i paratges més característics.

Les Grouttes dels Espélugues, una espècia de via sacra amb estàtues a mida real.

Lourdes tampoc decebrà a senderistes i amants de la naturalesa, doncs existeixen diverses rutes amb diferents dificultats: el GR101, el GR78, el Camí de Bernardeta, el Camí d’Enric IV o els llacs pirinencs.

Una destinació turística sense dubte, per a tota mena de gustos.