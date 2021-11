Dia de la música

Ahir dia 22 de novembre es va celebrar el Dia Internacional de la Música. La música és realment important en les nostres vides. Té la capacitat d’emocionar-nos fins a punts increïbles. Capaç de fer que augmenti la nostra alegria o la nostra tristesa, fins al punt de fer-nos plorar.

Una mostra d’això, és el cinema. Escenes de terror o misteri no ens farien sentir igual sense la música que les acompanya. El mateix passa amb les romàntiques, entre d’altres. Fixeu-vos fins a quin punt pot influenciar en nosaltres que existeix la musicoteràpia. L’Associació Internacional de Musicoteràpia la defineix com: “La musicoteràpia és definida com la utilització de la música o els seus elements (so, ritme, harmonia i melodia) per a promoure i facilitar la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, el moviment i l’expressió satisfent les necessitats físiques, emocionals, mentals, socials i cognitives”, imagineu-vos fins on ens pot influenciar.

Un estudi publicat en la revista” Alcoholism: Clinical & Experimental Research” l’any 2008 demostra que la música alta dins els bars incita a beure més alcohol en menys temps.

Aquests només són alguns dels molts exemples de com la música ens afecta.

Val la pena que investigueu com treure-li profit a la música en la vostra vida.

