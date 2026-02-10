Visitar l’Alt Camp

L’Alt Camp és una de les comarques que formen el Camp de Tarragona, una gran plana costanera envoltada per les muntanyes de la Serralada Prelitoral. Comprèn la vall alta del Gaià i la vall mitjana del Francolí, rius procedents de la Conca de Barberà que travessen les muntanyes de Prades, les serres de Miramar, del Cogulló, de Brufaganya i la plana d’Ancosa.
Hi ha molts llocs per a visitar:
- A Vila-rodona destaca el castell, amb una torre i elements restaurats, la cooperativa agrícola de Cèsar Martinell i el museu municipal. Val a dir que el proper poble de Nulles també té un celler del mestre Martinell.
- A Valls -capital de la comarca- hi ha l’església arxiprestal gòtica de Sant Joan amb façana renaixentista i el seu campanar, el més alt de Catalunya; la capella del Roser, amb plafons ceràmics renaixentistes sobre la Batalla de Lepant; el Teatre Principal; el monument als Xiquets de Valls i places porticades de l’Oli i del Blat. A banda que una visita, a Valls, també es sinònim de degustar l’autèntica calçotada. En temporada de castells és recomanable assistir a una actuació on hi aixequin construccions les dues colles locals. Valls és bressol i km 0 del món casteller. En aquest sentit és obligada la visita al Museu Casteller de Catalunya, a tocar de la plaça del Blat, on hi ha l’Ajuntament.
- Santes Creus té un magnífic conjunt monàstic cistercenc, amb elements romànics, gòtics, renaixentistes i barrocs, tant a l’església i al claustre com a les dependències monàstiques.
- A Vallmoll hi ha restes del castell, i l’ermita del Roser (amb retaule renaixentista).
- A Alcover trobareu restes i portals de l’antiga muralla, i l’antiga església de la Sang (romànica), la Casa de la Vila i altres cases renaixentistes, la plaça Porticada i el Museu Principal.
- La Riba és un poble pintoresc amb cases esgraonades i molins paperers que aprofitaven el desnivell del riu Brugent.