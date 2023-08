Casa de la Vall (Consell General)

Coincidint amb el tram final de l’estiu també van arribant a la seva fi les activitats de caràcter cultural organitzades durant la temporada estiuenca. És el cas de les “Nits d’estiu als museus”, un cicle que ha permès descobrir molts dels atractius amb els quals compta el Principat. Encara hi ha, però, algunes propostes interessants per a dur-se a terme.

Aquest proper divendres, dia 1 de setembre, a les 20 hores, hi ha programada una visita nocturna a Casa de la Vall, la seu original del Consell General, possiblement la figura del patrimoni andorrà més significativa. Es podran recórrer les seves estances i conèixer, així, la vida política del Principat del 1702 fins al 2011.

L’activitat està organitzada pel Govern i hi ha places limitades per a la visita, per la qual cosa, la reserva prèvia és obligatòria. Es pot formalitzar al telèfon (+376) 836 908.