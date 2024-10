Visita del bisbe coadjutor al Centre Sant Ot de Càritas de la Seu

Josep-Lluís Serrano amb les responsables del centre Sant Ot de Càritas, a la Seu (Bisbat d’Urgell)

Aquest dimecres, el bisbe coadjutor d’Urgell Mons. Josep-Lluís Serrano, va visitar el centre Sant Ot de Càritas de la Seu d’Urgell on va ser acollit per la responsable del centre, Neus Puigsubirà, per Carla Sadurní, per l’administradora de recursos, Dolors Cortés, per la responsable de comunicació, Alba Sánchez, i pels voluntaris que hi treballen.

Josep-Lluís Serrano va poder visitar les instal·lacions del centre i interessar-se pels projectes que porten a terme on destaca l’acollida i acompanyament a famílies i persones en necessitat de la Seu d’Urgell i comarca, amb programes d’acompanyament i suport individual i grupal; les ajudes socials a persones que, en situacions puntuals, no disposen de recursos econòmics suficients per a fer front a les seves necessitats; els programes educatius a infància i joventut per a millorar la situació dels infants, el seu entorn, les seves relacions i vincles, i oferir-los suport en el seu desenvolupament personal; el suport a persones grans que pateixen problemàtiques, dificultats, malaltia, i soledat; i els anomenats “espais amb cor”, espais multifuncionals on a través de processos participatius identifica les necessitats comunitàries.

Mons. Serrano va mantenir un bon diàleg amb les responsables i voluntaris del centre i va animar a continuar ajudant les persones més necessitades, agraint el seu treball i dedicació.