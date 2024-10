El Consell Comarcal de l’Alt Urgell rep amb cautela l’anunci d’inversions a l’Eix Pirinenc

La carretera N-260 al pas per la cruïlla de Montferrer, on hi segueix pendent la construcció d’una rotonda (Foto: RàdioSeu)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha rebut amb cautela l’anunci de l’aprovació de l’acord del Govern espanyol amb la Generalitat per a inversions a la carretera N-260 (Eix Pirinenc) al llarg dels deu anys vinents, per un valor total de 260 milions d’euros. Des de la institució supramunicipal demanen que es concreti a on i com es faran aquestes actuacions, per a així poder valorar-les, i recorda que no és ni molt menys el primer cop que s’anuncien millores importants per a aquesta via que finalment no s’acaben d’executar.

La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, remarca en primer lloc que “aquesta és una notícia que ja fa molt de temps que s’esperava, perquè tot això formava part d’un pacte entre Esquerra i els socialistes” anunciat des d’ara fa dos anys per a tirar endavant els pressupostos del Govern espanyol. En aquest sentit, Lladós recorda que hi va haver “una visita del conseller Juli Fernández on ja es parlava d’això el febrer de 2023″ i en la qual el llavors conseller “va dir que a l’abril -de l’any passat- ja estarien a punt els convenis”. Cal recordar que Fernández va estar al capdavant del Departament català de Territori d’octubre de 2022 a juny de 2023. Per tant, d’aquell anunci la dirigent comarcal en conclou que de moment “ja anem amb més d’un any de retard”.

Davant d’aquests precedents, Lladós afirma que entén “que ara que hi ha govern socialista a la Generalitat, els interessa fer veure que van més ràpid que ningú”, però constata que “de moment no tenim cap concreció d’on aniran a parar aquests 260 milions”. I hi afegeix que “és important que aquestes coses es desbloquegin, malgrat que no ho van fer en el moment que pertocava”, però opina que “tot plegat és política i no es té en compte, la majoria de vegades, les necessitats de cada territori i dels ciutadans que hi viuen”. Per això, demana que els dos executius concretin on, quan i com es faran aquestes inversions. I subratlla que el millor exemple d’aquesta manca de concreció és la rotonda pendent a Montferrer, sobre la qual indica que “cal preguntar-nos quantes vegades el Govern espanyol ha anunciat aquesta obra i ha quedat pendent”.

En la mateixa línia, la també alcaldessa de Ribera d’Urgellet, un dels municipis per on passa l’N-260- lamenta que aquest eix quasi sempre ha quedat al marge de les principals millores dutes a terme a la xarxa viària de l’Alt Pirineu i Aran. I ho atribueix a que des de les administracions superiors “sempre han interessat molt les vies per a sortir d’aquí, però no les que serveixen per a comunicar-nos entre nosaltres”. I qüestiona el fet que “l’Eix Pirinenc sempre ha estat reivindicat als pressupostos del Govern espanyol, i s’hi ha intentat incidir per part de tots els partits, però la realitat és que, més enllà de petites intervencions que s’han de fer per temes d’urgència, els darrers anys no s’hi ha fet cap actuació de gran envergadura, cosa que demostra l’interès que té el Govern espanyol en aquesta infraestructura”.

Per tot plegat, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha rebut l’anunci amb escepticisme i espera que es concreti quines seran les inversions per a valorar-les. La quantitat de 260 milions d’euros es preveu repartir-la en uns deu anys; per tant, amb una mitjana d’uns 26 milions l’any.