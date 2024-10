Visita guiada amb el títol “Els convents de la Seu”

El centre històric de la Seu en vista aèria

Aquest proper dissabte, dia 12 d’octubre, a les 11 hores, a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, tindrà lloc la visita guiada que porta per títol “Els convents de la Seu”. L’activitat, que s’emmarca en el cicle “Desenterrant el Passat” anirà a càrrec de Pilar Alaez Gil. L’organització assenyala que per a aquest acte hi ha un aforament limitat i, per tant, s’ha de fer reserva prèvia a agenda.laseu.cat/espaiermengol.

El cicle Desenterrant el Passat està organitzat per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, i compta amb la col·laboració de diferents entitats i institucions en cada una de les activitats que el formen.

Es pot trobar més informació sobre els diferents actes del cicle “Desenterrant el Passat” a l’enllaç https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/alt_urgell/detall/Nova-Noticia-00240.