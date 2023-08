Visita al Bici Lab i “Art al carrer” en bicicleta

El Bici Lab és un museu interactiu (agenda.ad)

Aquest dimecres, dia 16 d’agost, a les 10 hores, hi ha la possibilitat de poder visitar el museu de la bicicleta, el Bici Lab, a Andorra la Vella. Així mateix, després de descobrir els atractius de l’equipament, es recorreran alguns carrers per a conèixer algunes de les escultures que s’exhibeixen a la parròquia.

El Bici Lab és molt més que un simple museu, és una experiència sensorial gràcies a una visita que permet ser part activa durant el recorregut tot fent ús de les tecnologies més avançades. S’ha de provar el simulador que recrea un descens en un bikepark o gaudir de les diferents experiències de realitat virtual.

Seguidament, un guia acompanyarà als participants en bicicleta per alguns carrers d’Andorra la Vella per a gaudir d’un conjunt notable d’escultures. L’itinerari recorrerà les escultures més singulars.



Aquestes activitats s’allargaran aproximadament unes dues hores i mitja. El preu és de 12,53 euros per a majors de 16 anys (inclou lloguer de bicicleta urbana, entrada i visita guiada al Bici Lab i acompanyament d’un guia).

Hi ha també l’opció, per 6,79 euros, de la proposta “Bicicleta ràpida” que inclou la visita guiada al Bici Lab i l’acompanyament d’un guia.

Per a més informació cal adreçar-se a Turisme d’Andorra la Vella.