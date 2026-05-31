Virtus es constitueix en partit polític

Virtus, que té els seus orígens en un grup d’opinió política amb un marcat caràcter participatiu, ha decidit constituir-se en partit polític «per a donar força als principis i model de país que defensa: un Estat de Dret on prevalgui el respecte a les institucions i es promogui un encaix econòmic amb el seu entorn més immediat des del diàleg, el consens i el sentit comú». Virtus neix amb l’objectiu de treballar per un país democràtic «en el que es respecten les llibertats de les persones i es fomenta la cohesió social per a l’assoliment de la prosperitat del conjunt de la societat».
En els estatuts fundacionals, Virtus manifesta la seva vocació nacional i parroquial. Es defineix com un partit conservador. Defensa les institucions andorranes i «alhora promou i fomenta el respecte a la tradició i identitat pròpies d’Andorra. Amb voluntat d’atendre les necessitats de progrés amb polítiques que permetin un encaix equilibrat en la conjuntura econòmica internacional. Defensa així mateix, entre altres prioritats, polítiques econòmiques de lliure mercat sense intervencionisme de l’Estat, i un creixement demogràfic racional i objectiu. Advoca per la col·laboració entre institucions en tots aquells aspectes on sigui necessària una visió global del territori nacional. Defensa el «respecte a la propietat privada, i posa en valor la igualtat d’oportunitats basada en la meritocràcia».
El partit es funda amb la voluntat de treballar per una Andorra forta, sobirana i cohesionada, amb «institucions sòlides que garanteixin la identitat del país i polítiques orientades a un creixement sostenible. Basant el desenvolupament del Principat en el talent, la seguretat jurídica i promovent la cooperació publicoprivada».
Virtus defensa la igualtat d’oportunitats, uns serveis socials, sanitaris i educatius de qualitat, i «una acció política pensada per a acompanyar la societat andorrana en la construcció d’un futur pròsper i compartit, garantint la seguretat ciutadana com un dels grans actius a preservar».
Comitè Executiu provisional
En el procés constituent de Virtus s’ha acordat elegir un Comitè Executiu provisional. En fan part Josep Duró Coma (president), Olga Forné Angrill (vicepresidenta), Josep Antoni López Alcantara (secretari d’organització), Xavier Altimir Planes (tresorer), i Robert Call Masià, Òscar Rossell Margalef, Albert Font Massip i Josep Majoral Obiols (vocals).
El Comitè Executiu provisional ha rebut l’encàrrec de preparar la celebració d’un congrés nacional en el que s’escollirà la configuració d’un Comitè Executiu que treballarà conjuntament amb la militància en la preparació i aprovació del programa d’acció política i les candidatures que concorreran a les properes Eleccions Generals.