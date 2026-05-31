Roger Turné puja al podi, en segona posició, a la Shimano Supercup Massi que s’ha disputat a Andorra

Segon lloc final del corredor de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Roger Turné, a la prova de la Shimano Supercup Massi disputada a Naturland. L’andorrà ha mostrat la seva qualitat i s’ha quedat a molt poc, d’aconseguir pujar al cim del podi. Per la seva banda, Naima Perisse, ha finalitzat en quarta posició de la categoria sub23. En un circuit molt virat, i una graella amb molts integrants habituals en les Copes del Món, Turné ha tingut molt bones sensacions des del començament, però s’ha mostrat prudent, per a no esgotar-se a les primeres de canvi. Amb un ritmés alt, durant les set voltes que formaven el recorregut de poc més de 4,5 km ha anat de menys a més fins finalitzar en la segona posició final, en la categoria sub-23.
Per la seva banda, la representant andorrana en la categoria femenina, Naima Perisse, s’ha mantingut en tot moment el seu ritme de cursa, per a finalitzar en quarta posició, de la mateixa categoria sub-23.
“Estic molt content del primer podi de la temporada. He tingut bones sensacions des del començament i he fet la meva carrera. M’ha faltat molt poc per a agafar al primer, però tot i això, veient la graella plena de participants habituals en les Copes del Món, estic molt content. Fer un podi a casa sempre agrada i és motivador. Seguirem treballant per a millorar” explicava Roger Turné.