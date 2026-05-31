La Seu organitza el 6è BioBlitz al riu Valira per a inventariar i apropar la biodiversitat fluvial a la ciutadania

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu ha organitzat per al diumenge, 7 de juny la sisena edició del BioBlitz de la Seu d’Urgell. Es tracta d’una jornada de ciència ciutadana que es desenvoluparà en horari de matí, de 09:30 a 13:30 hores, i que enguany situarà el seu epicentre i lloc de trobada al Pont del Valira. El BioBlitz és una iniciativa oberta a la participació d’adults i d’infants a partir dels 8 anys. Té com a objectiu principal donar a conèixer el mètode científic d’estudi de les espècies en un entorn natural urbà i proper, ajudant a fer que la ciutadania prengui consciència de la riquesa mediambiental i de la natura que l’envolta.
Des de l’Ajuntament urgellenc es valora molt positivament la realització d’aquestes jornades, ja que aconsegueixen apropar la natura als veïns i veïnes d’una manera lúdica, atractiva i rigorosa.
Estudi de tres grups biològics de la mà d’experts
Durant la sortida guiada, els participants se centraran en l’inventari de tres grups biològics concrets de l’ecosistema fluvial del riu Valira: els ocells, la vegetació i els peixos (ictiofauna). Una de les tècniques destacades de la jornada serà la utilització de la pesca elèctrica, que permetrà registrar de manera segura les espècies de peixos que habiten al riu.
Totes les prospeccions i explicacions estaran conduïdes per experts en cada àmbit d’estudi. La presència d’aquests especialistes no només garanteix que l’activitat esdevingui una experiència d’educació ambiental molt enriquidora per als assistents, sinó que també permet obtenir un registre de dades i un inventari d’espècies altament acurat.
Consolidació de l’entorn del Valira
Aquest és el segon any consecutiu que el BioBlitz focalitza els seus esforços en el riu Valira per tal d’aprofundir en el coneixement del seu ecosistema. En l’edició anterior, realitzada l’any 2023 en aquesta mateixa zona, la col·laboració ciutadana va permetre inventariar un total de 34 espècies de flora, 21 d’ocells i 5 de peixos.
Cal recordar que en els seus inicis, els dos primers BioBlitz organitzats al municipi es van dur a terme en un hàbitat més forestal com és el Pla de les Forques, on es van arribar a identificar 37 espècies de flora, 32 d’ocells i 2 de peixos, a més de catalogar papallones com a bioindicadores de l’estat ambiental.
Inscripcions i recomanacions
L’activitat és completament gratuïta, si bé les places són limitades. Per aquest motiu, és necessari fer una inscripció prèvia a través del web oficial de l’Oficina de Turisme de la Seu: https://turismeseu.com/bioblitz/.
Per al bon desenvolupament de la sortida de camp, l’organització aconsella a les persones assistents portar roba còmoda, aigua, gorra, protecció solar, esmorzar (opcional) i, si en disposen, prismàtics per a facilitar l’observació de la fauna.