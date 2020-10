Vinyes-Mercader debutaran en el Campionat d’Espanya de Vehicles Històrics

Joan Vinyes – Jordi Mercader viuran el cap de setmana (dies 2 i 3 d’octubre) una experiència atípica en la seva dilatada trajectòria esportiva. Disputaran el Rallye Rías Altas 2020, al volant d’un Seat Ibiza Kit Car. Serà la primera vegada que el tàndem de Suzuki Motorsport disputa un ral·li vàlid per al Campionat d’Espanya de Rallyes de Velocitat per a Vehicles Històrics (CERVH).

L’escenari no serà desconegut del tot. El recorregut total del ral·li serà de 386,97 km, dels quals 106,42 km, seran contra el crono. Els trams cronometrats a superar seran 8 (4 diferents). Les cronometrades a disputar durant la tarda del divendres (dia 2) estaran marcades en la zona de Monfero (Seccions 1 i 2), mentre que durant el matí del dissabte (dia 3), els escenaris estaran situats en la zona de Pontedeume (Seccions 3 i 4). En les seccions inicials les especials a superar seran: Doroña (11,24 km) i Monfero (18,08 km), dues vegades cadascuna. Durant la jornada següent (Seccions 3 i 4), Irixoa (12,55 km) i Aranga (11,34 km) també en dues ocasions cada cronometrada.

Canvi puntual del Suzuki Swift R4lly S per un Seat Ibiza Kit Car

Vinyes – Mercader afronten la disputa de la prova del CERVH, de manera molt diferent de la que estan acostumats durant la resta de la temporada. Així ho comentava Vinyes abans d’iniciar el seu enèsim viatge a Galícia aquesta temporada: “Habitualment, des de principi de temporada ens hem centrat a millorar les prestacions del Suzuki Swift R4lly S, controlant en carrera els cronos tan nostres com dels rivals directes. En aquesta ocasió tot serà molt diferent, sortirem a competir gairebé sense haver tingut temps de provar el Seat Ibiza Kit Car i sense cap pressió, els cronos i les classificacions ens les mirarem de reüll. Encara que del que no hi ha cap dubte és que quan ens posem el casc i els guants intentarem anar tan de pressa com sigui possible”.

El cotxe és una mecànica que no han pilotat mai, no obstant això el recorregut sí que el recordaran, almenys parcialment: “Segur que el traçat ens sonarà, de tota manera, tenint en compte que és una zona en la qual competim en el ral·li de Ferrol, el canvi d’un encreuament et canvia totalment l’exigència de l’especial. Els reconeixements seran igual d’intensos que de costum. Serà un ral·li per a gaudir-lo i hem d’evitar esglais en carrera. En referència a la mecànica, doncs sí que sortirem a provar l’Ibiza en la primera especial, a partir d’aquest instant intentarem fer els canvis que puguem per a millorar la seva posada a punt”.

Parc d’assistència a Betanzos

En concret, el Polígon Industrial Piadela de la localitat de la Corunya acollirà la logística dels participants a partir del dijous (dia 2). Mentre que en el podi situat a la Plaça García Hermanos (Betanzos), es faran les sortides de les respectives etapes i els reagrupaments al final de cadascuna de les seccions.

A les 16.00 hores del divendres (dia 2) es donarà la sortida al primer participant del Rallye Rías Altas 2020. El final d’aquesta primera etapa aquesta prevista a partir de les 22.45 hores del mateix dia en la Plaça García Hermanos.

Entre les 10.00 hores i les 15.30 hores del dissabte (dia 3), es disputarà la segona etapa. El final de ral·li i la cerimònia de lliurament de trofeus està prevista a les 16.00 hores, en la plaça Maria Pita (A Corunya).