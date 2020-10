GSIC de Microsoft i Actua tanquen un acord per fer d’Andorra un referent de la innovació esportiva

El President de Global Sports Innovation Center (GSIC) powered by Microsoft i director de Microsoft Sports, Sebastian Lancestremère, la Directora General del GSIC, Iris Córdoba, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa de Govern d’Andorra i president d’Actua, Jordi Gallardo, han signat de manera telemàtica, un conveni a partir del qual es posicionarà Andorra, a nivell internacional, com un punt de referència en l’ecosistema de startups, innovació i transformació digital dels esports d’hivern, muntanya i ciclisme.

L’acord inclou la implantació d’un programa d’activitats online i presencials per a empreses i startups d’Andorra i de tot el món que vulguin portar les seves innovacions al Principat. En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha destacat que “l’objectiu és treballar conjuntament a Andorra reptes globals centrats en esports de muntanya i ciclisme que generaran nous projectes per al país“.

Gallardo ha avançat que “GSIC treballarà, juntament amb els professionals andorrans, en un programa d’activitats i serveis d’assessorament i mentorització. Andorra comptarà amb xarxa internacional de col·laboradors i ambaixadors de GSIC, en la consecució de l’objectiu de reforçar l’ecosistema innovador de la indústria dels esports d’hivern i de ciclisme “.

GSIC powered by Microsoft també donarà suport a la creació de l’espai d’Innovació “Casa de la Muntanya” i a d’altres possibles espais paral·lels de l’ecosistema d’innovació i emprenedoria en l’àmbit de l’esport a Andorra.

Per la seva banda, el President Honorífic de GSIC i director general de negoci de la Indústria de l’Esport de Microsoft, Sebastian Lancestremère, ha agraït la disposició del Govern d’Andorra per la signatura de l’acord i ha subratllat la “gran importància que té generar un punt de trobada per promoure la innovació i valor als esports d’hivern i ciclisme que reuneixi als actors més rellevants del sector. Aquest acord reforça el nostre compromís per seguir impulsant la transformació digital a l’esport“.

En la mateixa línia, la directora general de GSIC, Iris Còrdova, ha destacat que “serà una gran oportunitat no només per als socis de GSIC, però també per a les empreses tecnològiques de tot el món que vulguin mostrar i implementar les seves solucions a les estacions i pistes d’esquí, rutes ciclistes, pistes de gel, àrees de muntanyisme i molt més. A través dels processos d’innovació oberta, podrem impulsar la transformació digital d’aquest segment de l’esport i portar-lo al següent nivell. ”

Per a Andorra el conveni garanteix serveis d’assessorament de GSIC que ajudaran al país a convertir-se en punt de referència en la innovació i transformació digital dels esports d’hivern, muntanya i ciclisme. Entre les accions previstes destaquen: l’organització d’una competició internacional de start-ups amb projectes i solucions innovadores relacionades amb els esports de muntanya i el ciclisme que se celebrarà anualment; Una jornada d’inversors i innovació centrada en esports d’hivern i ciclisme amb la participació d’inversors i startups, i on s’espera que es tanquin acords de finançament per a diversos projectes; Un programa de mentorització on les startups andorranes seleccionades rebran dues sessions mensuals d’una hora de durada, durant tres mesos, impartides per personal de GSIC, el director general Microsoft Sport i el CEO de SPSG Consulting, entre d’altres; Paral·lelament es generaran continguts andorrans que s’exposaran en l’àrea d’exhibició de GSIC a Madrid i se celebraran diversos seminaris web.

GSIC de Microsoft

El Global Sports Innovation Center (GSIC) impulsat per Microsoft té la seva seu a Madrid i és una associació promoguda per Microsoft Sport Team des del maig de 2015. El seu principal objectiu és crear un punt de trobada internacional per a la innovació aplicada a la indústria de l’esport i la construcció d’un ecosistema global d’empreses i institucions vinculades a l’esport i la tecnologia. En aquests cinc anys de trajectòria de GSIC, reuneix més de 370 organitzacions de 38 països i té probablement una de les xarxes més sòlides en l’ecosistema de tecnologia esportiva amb més de 1500 empreses emergents, 16 ambaixadors a 13 països i contactes directes amb 3.000 professionals de la indústria.

Entre els socis de GSIC es troben empreses com Atos, Mediapro, LG, Porsche, Venue Next, Prosegur, Live Arena, Panasonic, Microsoft, Adidas, entitats esportives com La Lliga, Manchester City, Reial Madrid, Atlètic Nacional de Medellín, LigaPro Equador , ABC, United States Sports Association, entre d’altres, i desenes de les startups més innovadores del sector.

El treball de GSIC se centra en donar suport al sector emprenedor i ajudar les entitats esportives en els seus processos de transformació digital. Per a això, impulsa diferents projectes a escala global per crear oportunitats de negoci per a empreses de base tecnològica i impulsa projectes d’innovació oberta amb les organitzacions més rellevants del sector.

Més informació: http://sport-gsic.com/