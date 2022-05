Andorra participarà en el Mercat de Música Viva de Vic

El Govern d’Andorra i el Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració gràcies al qual el sector musical andorrà tornarà a participar en una de les fires de referència del sector musical. L’acte de signatura, que s’ha celebrat a la capital osonenca, ha comptat amb la participació de la directora del Departament de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, per part andorrana, i del director de l’OFIM, Titi Roca, per part del MMVV.

Per al Govern d’Andorra l’entesa té per objectiu promocionar internacionalment el sector musical andorrà, exposar-lo a situacions i contextos professionals d’alt nivell per avançar en el procés de professionalització i generar contractacions per a les propostes que s’hi presenten.

L’MMVV reuneix professionals de la indústria musical catalana, estatal i internacional; permet fer d’aparador de nous projectes musicals: fomenta la contractació d’espectacles i permet compartir coneixements i experiències entre professionals del sector. D’aquesta manera la fira professional contribuirà a crear nous públics, mercats i oportunitats professionals per a les propostes musicals andorranes.

El conveni estipula que la direcció artística de l’MMVV és l’encarregada de seleccionar el projecte andorrà que participa en la programació oficial. Enguany la proposta seleccionada és Kic Barroc & Baptiste Herbin, en el seu format de duet compost per Kic Barroc, nom artístic de l’andorrà Enric Bartumeu, al piano i Baptiste Herbin al saxofon. Bartomeu farà simbiosi amb el prestigiós saxofonista francès per repassar, en format reduït, el primer treball: Mon noM.

Així mateix, també s’acorda que hi haurà una delegació de professionals andorrans del sector de la música (segells, representants, programadors) que participaran en les diverses activitats de l’àrea professional de l’MMVV. El Ministeri de Cultura andorrà assumeix les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció a Vic de la proposta seleccionada per l’MMVV per formar part de la programació oficial de l’esdeveniment. Per la seva banda, el Mercat de Música Viva de Vic convidarà els tècnics de cultura i programadors de les administracions públiques andorranes a participar en el projecte LINK, que posa en relació professionals del sector i nouvinguts per acompanyar i explicar el funcionament de l’MMVV, fira de referència en el sector de la música.

Per la seva banda, el Mercat de Música Viva de Vic acollirà els tècnics i programadors de cultura de les administracions andorranes que vulguin participar en el projecte LINK que s’estrena en aquesta edició. Aquesta iniciativa va dirigida a nous tècnics municipals o als que no han tingut l’oportunitat de participar activament en l’MMVV.

L’assessorament el faran un grup reduït de programadors municipals experimentats, que habitualment participen en el Mercat, que els acompanyaran i assessoraran, tant per descobrir noves propostes com per augmentar la xarxa de contactes professionals.