Vilarrubla dona suport a la Declaració de París, que busca mobilitzar recursos financers per a l’educació

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha participat aquest dimecres al segment d’alt nivell de la Reunió Mundial d’Educació que se celebra aquesta setmana a París. La reunió d’alts mandataris està impulsada pel president de França i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, així com els presidents de Namíbia, Hage Geingob, i d’Etiopia, Sahle–Work Zewde.

Aquesta reunió d’alt nivell s’emmarca en la Conferència General de la UNESCO, que té lloc de manera bianual a la capital francesa i que enguany coincideix amb el 75è aniversari de la institució.

La titular de la cartera ha exposat davant els seus homòlegs el suport d’Andorra a la Declaració de París, una crida mundial per invertir en el futur de l’educació, que s’ha aprovat aquesta mateixa tarda a la seu de la UNESCO. Vilarrubla hi ha reiterat la importància de sumar esforços per accelerar la recuperació davant les “conseqüències devastadores de la COVID-19 en el sector educatiu”. En aquest sentit, ha recalcat que la cooperació en matèria d’educació “esdevé més important que mai per afrontar els reptes en l’àmbit de l’educació”.

En el seu discurs, la ministra ha defensat que, malgrat les dificultats provocades per la crisi relacionada amb la COVID-19, “aquesta trobada constitueix un moment històric que hem d’aprofitar per tornar a situar l’educació al centre de la nostra política comuna”.

La Declaració de París, presentada pel ministre d’Educació Nacional, Joventut i Esports gal, Jean–Michel Blanquer i a la que Andorra s’ha adherit, recull la voluntat de tots els països signataris de destinar el finançament necessari per “prioritzar, protegir i augmentar el finançament nacional de l’educació“. Així, entre altres, el text recull que s’hi destini entre el 4 i el 6% del PIB –o entre el 15 i el 20% de les despeses públiques totals de l’Estat.

Finalment, Vilarrubla ha recalcat la importància d’apostar per un multilateralisme just i inclusiu, que “ens permeti intercanviar i avançar junts per garantir un futur millor per a les properes generacions”. En aquest sentit, ha asseverat que cal treballar en col·laboració i tenint en compte el parer dels joves per tal d’implicar-los en la presa de les decisions que els afecten i afectaran mitjà i llarg termini.

En la seva visita a la UNESCO la ministra Vilarrubla ha estat acompanyada pel director del departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, Josep Areny. Precisament Areny ha participat aquesta tarda en l’esdeveniment paral·lel anomenat “llançament de l’informe sobre el futur de l’educació“. Entre altres, s’hi ha exposat com fomentar la governança democràtica, la cultura de la pau, o la tolerància. També s’ha abordat la problemàtica de la fractura digital o la necessitat d’impulsar una educació de gènere, inclusiva i sostenible. Finalment, es vol fomentar les competències de treball en equip, empatia i educació emocional i respecte pel medi ambient.

Vilarrubla es troba a París amb el viceministre de República Dominicana

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha coincidit en el seu viatge a la UNESCO amb el viceministre d’Educació de la República Dominicana, Luís de León, amb qui han compartit les polítiques aplicades als seus respectius països per evitar al màxim l’impacte de la pandèmia a les escoles.

Així, Vilarrubla ha exposat que, a Andorra, les classes van reprendre’s de manera presencial ja a inicis del curs passat. També li ha explicat que durant el confinament alumnes i professors van utilitzar les noves tecnologies per poder seguir amb l’ensenyament. En aquest sentit, es van oferir ordinadors i connexió a internet als alumnes que no hi tenien accés. A més, s’han realitzat també diverses formacions destinades tant al professorat com a les famílies precisament en matèria de noves tecnologies.

República Dominicana és el país que acollirà la XXVIII Cimera Iberoamericana, després de reemplaçar Andorra al capdavant de la Secretaria Pro Tempore, i per això també han conversat sobre el repte que suposa acollir un esdeveniment internacional d’aquest tipus.