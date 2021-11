Andorra i Mònaco comparteixen estratègies en matèria climàtica en el marc de la COP26

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha mantingut aquest dimecres una reunió bilateral amb la ministra de Treballs Públic, Medi Ambient i Desenvolupament Urbà de Mònaco, Céline Carron–Dagioni. La trobada, que s’ha celebrat en el marc de la Conferència de les Parts sobre el Canvi Climàtic (COP26) que s’organitza a Glasgow, ha permès intercanviar les diverses accions que implementen ambdós països per fer front a la lluita contra el canvi climàtic.

Les dues ministres han compartit, així, oportunitats comunes amb relació als reptes que tenen els dos països per mitigar i disminuir les emissions de CO₂ en tenir una orografia i organització territorials similars. Calvó ha pogut explicar a la seva homòloga les diverses iniciatives que ha emprès Andorra per avançar cap a una mobilitat sostenible i l’eficiència energètica dels habitatges, dos sectors claus per combatre les emissions al país. Amb la voluntat d’ampliar aquesta primera trobada, i amb l’objectiu de compartir sinergies i projectes impulsat en acció climàtica, ambdues delegacions han acordat organitzar noves trobades bilaterals i temàtiques a nivell més tècnic en els mesos vinents.

Per altra banda, Calvó i Carron–Dagioni també han abordat la necessitat de seguir treballant per ampliar la sobirania de cada país en matèria energètica així com una millora constant de la gestió de residus. Precisament, la ministra ha exemplificat que Andorra ja s’ha dotat del marc legislatiu per facilitar i impulsar la instal·lació d’energies provinents de fonts renovables, i també per poder dur a terme autoconsum de l’energia. A més, també ha ressaltat que actualment està en tramitació parlamentària el Projecte de llei d’Economia circular per impulsar un canvi en la gestió de residus i de consum.