Verdú, 26è al supergegant dels Campionats del Món

Avui s’ha pogut disputar finalment el supergegant masculí dels Campionats del Món de Cortina d’Ampezzo (Itàlia), amb Joan Verdú en la 26a posició final.

L’andorrà, que sortia amb el dorsal 41, ha assolit la 26a posició en una cursa en què ha anat fent bons parcials tot i que algunes errades l’han fer perdre una mica de ritme. El seu temps final ha estat de 1.21.92, a 2.51 del guanyador, que ha estat l’austríac Vincent Kriechmayr, que s’ha imposat amb 1.19.41. Verdú ha marcat 37.61 punts (37.91 en l’última llista).

Demà se celebra la primera jornada d’entrenament de descens d’aquests Mundials.

Joan Verdú, esquiador, ha exposat que es tracta d’un “principi de Mundials difícil. La pista és molt xula però a la vegada complicada. Han fet un traçat complicat amb un parell de llocs difícils. La meva carrera, he sortit molt bé, amb molt bones sensacions, molt bon interval, el que passa és que després he fet dos errors greus que m’han costat molta velocitat i per tant bastant temps. Una llàstima perquè la resta de parts estaven ben esquiades, però és el que passa en arriscar en aquestes situacions, que he fet algun error que m’han costat temps. Compleixo l’objectiu que m’havia marcat, que al fer vàries disciplines no és fàcil estar amunt en totes. 26ª posició, contents, no del tot satisfets pel resultat, perquè veiem que sense aquests errors hagués sigut una gran baixada. Però sabem que tot i aquests errors anem en la bona línia, i que estic esquiant fort”.

Esteve és 7è i Rius 11è al segon eslàlom FIS de St. Jean d’Aulps

Avui s’ha disputat el segon eslàlom FIS masculí a l’estació francesa de Les Gets St. Jean d’Aulps, amb Àxel Esteve i Àlex Rius, els quals han finalitzat 7è i 11è, respectivament.

Esteve ha marcat un crono de 1.48.66 en la 7a posició, a 3.36 del guanyador, que ha estat el francès Steven Amiez amb 1.45.30. Per la seva part, Rius ha estat 11è amb 1.49.25, a 3.95 d’Amiez.

Així mateix, al gegant femení disputat a les Gets, Íria Medina no ha pogut completar la primera mànega. La cursa l’ha guanyada la francesa Julia Socquet, amb 2.00.93.

Núñez i Caminal milloren punts al descens de la Copa d’Europa de Santa Caterina

Avui hi havia doble cita de Copa d’Europa per a Jèssica Núñez i Jordina Caminal, que s’enfrontaven a dos descensos amb molt de nivell. Al final, millora de punts per a les dues.

En el primer descens, Caminal ha estat 65a i Núñez 69a. Caminal ha marcat 1.10.72, a 4.28 de la guanyadora, i ha assolit 95.52 punts FIS, la qual cosa millorava els seus actuals 129.94 de l’última llista de la FIS.

Per la seva part, Núñez ha marcat 1.11.64, a 5.20 de la vencedora i amb 112.83, millorant els actuals 136.91. La cursa l’ha guanyada l’austríaca Lisa Grill, amb 1.06.44.

En el segon descens, Caminal no ha pogut acabar a una pista molt picada ja. L’andorrana s’ha sortit però sense caure’s. Per la seva part, Núñez ha estat 63a amb 1.11.05, a 5.30 de la vencedora, que ha estat novament l’austríaca Grill (1.05.75), i amb 115.76 punts, amb la qual cosa confirmava la millora de punts FIS.

Gegant FIS per a l’EEBE masculí a la Molina

Avui La Molina ha celebrat una primera cursa FIS, de gegant, amb la presència de l’equip masculí de l’EEBE.

Robert Ferrari ha estat 11è a 2.85 del guanyador, que ha estat l’espanyol Marc Vilalta, amb 2.07.81. De la resta de l’equip EEBE, aquests han estat els resultats: Pere Cornella ha sigut 19è amb +3.97; Lluís Torres 20è amb +4.03; Cerni Gil 23è amb +4.46. També han participat els andorrans Robert Solsona i Pol Robert, a 0.82 i 1.40, que han estat 4rt i 7è, respectivament, a més de Leandre Parsoire, 45è a 13.80, i Ventura Sancho, 46è a 15.10.