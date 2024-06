Vela pregunta pels plans d’urbanisme des de l’entrada en vigor de la Llei d’avaluació ambiental

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites, a Sindicatura, demanant al Govern sobre l’impacte en urbanisme amb relació a la Llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i de programes.

Vela ha preguntat la xifra i quins són els plans d’urbanisme que estan en fase de revisió des de l’entrada en vigor de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i de programes; així com pels plans parcials que s’han aprovat des d’aleshores i quins dels aprovats incorporen l’estudi d’impacte amb l’Annex V del Reglament que regula el contingut dels estudis d’impacte ambiental dels de projectes i dels estudis ambientals estratègics de plans i de programes.

Així mateix, la consellera general socialdemòcrata demana si Govern considera (i per què) que amb l’aprovació de la Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge i de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i de programes i els seus reglaments vigents, és suficient per a preservar un creixement sostenible en el marc de la vigent Llei d’ordenament del territori i urbanisme. Finalment, també pregunta pels països que han incorporat en el seu ordenament legal els “estudis de càrrega” com a instrument d’ordenació i planificació territorial i urbanística.