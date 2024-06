Aprovat el pla d’estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitat Carlemany

La Universitat Carlemany (SFGA)

El Govern ha donat llum verda al Decret pel qual s’aprova el pla d’estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitat Carlemany. Les persones titulades obtindran les competències per a desenvolupar tasques en les vessants principals de l’activitat comunicativa, atenent la diversitat de mitjans i suports, i la diversitat d’objectius estratègics de les empreses.

L’alumnat d’aquest bàtxelor cursarà matèries sobre teoria de la comunicació, narrativa audiovisual, tecnologies de la informació i la comunicació, publicitat i relacions públiques, comunicació transmedia, ètica i deontologia, màrqueting digital i comunicació corporativa i comunicació de crisi, entre d’altres.

Aquesta titulació, que correspon al nivell 6A del Marc andorrà de qualificacions (MAQ), s’imparteix en la modalitat virtual. La durada dels estudis –que tenen una càrrega de treball de 180 crèdits europeus– és de tres cursos acadèmics a temps complet dividits en sis semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada.

El pla d’estudis aprovat estableix també que la llengua vehicular és el castellà, a excepció de dues unitats d’ensenyament que es vehiculen en anglès, per a les quals es requereix un nivell B1 en llengua anglesa del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), tot i que es recomana un nivell B2. A més, l’estudiant té l’opció de seguir un mòdul de formació en història i cultura andorrana, de forma voluntària i de manera extracurricular, impartit en llengua catalana, amb una càrrega de 5 crèdits europeus. Per a accedir al bàtxelor en comunicació cal complir les condicions que estableix el Reglament de l’accés als nivells de l’ensenyament superior estatal.