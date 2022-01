Veïns i comerciants del carrer Major de la Seu volen que la remodelació comenci després de la Festa Major

El 70% dels vots de la consulta popular sobres les dates en què es durà a terme la remodelació del ferm del carrer Major de la ciutat ha decidit que s’inicien just després de la celebració de la Festa Major d’enguany.

Aquest és el resultat sorgit de la consulta popular sobre les dates en què es durà a terme la remodelació del ferm del carrer Major, després que aquest migdia s’hagi realitzat a la sala d’actes del Consistori urgellenc l’escrutini dels vots emesos en aquest procés participatiu.

Recordem que aquesta consulta popular es va iniciar el passat 18 de desembre i es va allargar fins aquest dissabte 15 de gener, prorrogant així tres setmanes més la votació que en un principi tenia com a termini el 24 de desembre.

El regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Joan Llobera, manifesta respecte al nombre de votants que han participat en aquesta consulta que “en l’àmbit global no hi ha hagut gaire participació, han sigut prop d’un 9% del cens convocat, però en definitiva des de l’equip de govern el què volíem és que fos la ciutadania afectada per les obres que triés la data d’inici d’aquestes obres. Els ciutadans han pogut triar la data que millor els hi anava”.

Per percentatges, els veïns empadronats als edificis amb façana al carrer Major, la plaça Patalín i els carrers Lluís de Sabater i Fra Andreu Capella han votat en un 56% que les obres s’iniciïn després de la Festa Major, mentre que un 44% que comencessin l’endemà de Sant Jordi. Els comerciants d’aquests mateixos carrers han triat en un 77% que les obres arrenquin just després de la Festa Major, i un 23% l’endemà del Dia del Llibre i la Rosa, mentre que els titulars de llicències de parades del mercat setmanal al carrer Major s’han declinat en un 75% que les obres d’arranjament del ferm d’aquest carrer s’iniciïn també després de la Festa Major, i un 25% ha votat en blanc.