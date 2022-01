Tres mil proves TMA pendents de diagnosticar per l’avaria d’una de les màquines

L’avaria d’una màquina de TMA divendres ha reduït a la meitat la capacitat diagnòstica els darrers dies.

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha indicat que el retard de 72 hores en la comunicació dels resultats també es deu a un problema mundial d’abastiment de reactius.

Des de divendres s’han detectat només 717 nous positius, una xifra baixa comparada amb les darreres actualitzacions. I és que a causa d’aquest avaria, que es preveu que dimarts estigui solucionada, hi ha 3.000 proves pendents de diagnosticar.

Quant a determinar quan es produirà el pic dels contagis d’Òmicron, Mas ha assegurat que “aquesta setmana és important per veure com evolucionen les infeccions”. Paral·lelament, ha explicat que han arribat 10.000 vacunes Moderna més des de Portugal i que s’està treballant en el protocol i circuit per a la vacuna pediàtrica.