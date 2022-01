El judici de la causa primera de BPA es torna a suspendre per la renúncia d’un advocat

Nou ajornament del judici de la causa primera de BPA. Com a mínim per deu dies, però probablement serà molt més. I el motiu ha estat la renúncia de l’advocat Josep Anton Silvestre a defensar els seus sis clients, ja que ha assegurat que no creu “en la imparcialitat de la justícia andorrana” i no poder seguir amb el que ha titllat de continus atacs.

Després de 3 anys d’ajornaments diversos, el judici de la causa primera de BPA es va començar a celebrar el passat juny i aquest migdia s’ha tornat a ajornar.

Josep Anton Silvestre, advocat de sis acusats, entre els quals l’excap antiblanqueig del banc intervingut Isabel Sarmiento, ha presentat la renúncia a seguir amb la defensa.

Argumenta que no creu “en la imparcialitat de la justícia andorrana” i no vol continuar sent víctima d’atacs diversos, entre altres dels mitjans de comunicació.

El tribunal ha acceptat la decisió i ha donat 10 dies de marge als seus clients perquè trobin un nou lletrat o se’ls assignarà un d’ofici. Això no vol dir que llavors es reprengui el judici, ja que és molt probable que el nou advocat necessiti més temps, potser mesos, per familiaritzar-se amb aquest complex afer jurídic.

Això ha passat després que el tribunal no acceptés la recusació dels seus membres per part de Silvestre. Tampoc ha acceptat la seva demanda de suspensió temporal de la vista oral perquè un dels processats estava malalt.