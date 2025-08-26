Bons tests físics i entrenaments en neu per a Esteve i del Rio

Els esquiadors de fons del Principat, Irineu Esteve i Gina del Rio, van iniciar la setmana passada l’estada de pretemporada a Escandinàvia amb els entrenaments programats al túnel de Torsby (Suècia). Abans van passar per Oslo (Noruega) per a realitzar uns tests físics per a poder determinar el seu estat de forma i la seva evolució en la preparació.
Els resultats han estat positius. “Als tests que hem fet es poden controlar totes les variables de velocitat, pendent… i les dades fisiològiques amb tests d’altres moments”, ha explicat Xabier del Val, director de la secció de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), que ha recordat que Esteve ja porta “un parell d’anys realitzant aquests proves”, per la qual cosa s’ha pogut “comparar com és el seu estat de forma respecte a l’any passat”.
En el cas de Del Rio, al juny va realitzar un primer test “i ara ha pogut comparar exactament el mateix per a valorar si el treball que hem implementat ha fet efecte, o si hem de canviar alguna cosa o continuar treballant així”, segons Del Val.
“En el cas de la Gina sí hi ha hagut una millora, i en el cas de l’Irineu està amb els mateixos valors que el passat any en setembre, així que és un bon senyal. Estem contents tot i que són tests que et donen una referència física, però s’ha d’aplicar després a les competicions”, ha assegurat el director de fons.
En acabar aquestes proves, el grup es va desplaçar a Suècia, on ja entrena al túnel de Torsby. L’estada s’allargarà fins el 31 d’agost. Tant Esteve com Del Rio entrenaran en condicions de neu i fred al túnel de per a continuar amb la preparació de la temporada, però també tindran competició. Els dies 29, 30 y 31 participaran en les curses de rollerski de l’Alliansloppet.