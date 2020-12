Vallnord – Pal Arinsal obrirà a partir de dissabte el sector de Pal fins al Pic de Cubil

Després de valorar els diferents escenaris possibles, Vallnord – Pal Arinsal ha decidit una obertura esglaonada a partir del 2 de gener. Des de mitjans de desembre, l’estació ofereix diferents serveis als seus clients gràcies a l’obertura d’espais gastronòmics, activitats alternatives i també a l’habilitació de circuits de raquetes, d’esquí de muntanya i pistes retracades per a la pràctica segura d’aquesta modalitat. Des de la setmana passada també es dona servei als infants dels diferents clubs d’esquí del país. Aquest cap de setmana d’obertura, Vallnord – Pal Arinsal i els altres dominis del país oferiran l’accés gratuït a les instal·lacions per a la pràctica de esquí alpí i esquí de muntanya, a més d’altres disciplines.

A partir del dilluns 4 de gener, podran esquiar tant els clients que tinguin el forfet de temporada com els que comprin el forfet de dia, a un preu reduït de 20 euros, ja que l’accés a pistes amb remuntadors serà parcial, des del Pla de la Caubella fins al Pic del Cubil, que suposa el 70% del total del sector de Pal. L’obertura tindrà un aforament limitat per dia de 2.000 clients en total: 1.500 esquiadors d’alpí i 500 d’esquí de muntanya. Pel que fa a l’accés al pàrquing, aquest també es tancarà un cop arribat a les 2.000 persones a l’estació. L’objectiu és controlar l’aforament i garantir la seguretat i tranquil·litat al domini vers la Covid-19.

L’obertura dels remuntadors de l’estació es farà de forma progressiva. Fins a Reis, l’estació mantindrà l’accés fins al Pic del Cubil de 9 a 17 h. Aquesta fase suposa l’obertura del telecadira de la Serra II, telecadira de Cubil, cintes del Pla de la Cot i cintes del Planell. A partir del dia 4 de gener, en base a l’evolució de la crisi sanitària, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar les pistes i remuntadors disponibles.

Compromís i responsabilitat

Destacar que aquesta obertura es realitza per un compromís amb el client del país i de responsabilitat social. Tal com assegura el director de l’estació, Josep Marticella, “si seguim un criteri empresarial no hauríem obert l’estació, ja que econòmicament parlant estem passant per un moment molt complex. Però hem valorat el compromís amb el client, ja que donada la situació epidemiològica som conscients que no rebrem gaires turistes”. Marticella afegeix que “som conscients que l’estació, com a motor econòmic, condiciona l’activitat comercial de tot el sector relacionat amb la neu”.

Les pèrdues actuals de l’estació i les necessitats econòmiques són molt elevades. “Som conscients que la decisió d’obrir, encara que sigui parcialment, ens comportarà unes pèrdues econòmiques greus, que s’han de sumar als 7 milions que ja hem deixat d’ingressar durant 2020”, afirma Marticella.

Forfet de Natura vàlid a partir del 4 de gener

Així mateix, a partir del 4 de gener, serà necessari el forfet Natura (per a la pràctica d’esquí de muntanya, raquetes i altres que no siguin esquí alpí), ja sigui de dia o de temporada per poder practicar esquí de muntanya a l’estació. Durant el mes de desembre, l’estació ha mantingut l’estat de les pistes i circuits de skimo i raquetes, així com, el servei de pisters socorristes de 7 h a 22 h. Així doncs, el forfet de dia podrà adquirir-se a través de la pàgina web vallnordpalarinsal.com, a les màquines expenedores de forfets o directament a taquilles (opció menys recomanable) amb un preu de 12 euros adult i 6 euros infant. El forfet de temporada podrà adquirir-se amb un preu de 100 euros, vàlid per l’hivern i l’estiu (veure aquí tots els detalls). Els clients amb forfet de temporada Ski&Bike de Vallnord – Pal Arinsal tenen accés lliure a aquesta modalitat.

També pel forfet Natura, l’estació ha col·locat punts de control mitjançant torns a les cintes del Planell (sector Pal) i a Josep Serra (sector Arinsal) que permetran garantir la seguretat dels clients al tenir un major control sobre l’aforament de l’estació.

Restauració i activitats

L’estació seguirà tenint disponible diferents ofertes gastronòmiques i activitats per a infants i adults. Pel que fa a la restauració, l’Expresso de Pal, el Coll de la Botella i el Pla de la Cot estaran disponibles per a tots els clients amb diferents obertures (consultar aquí).

Pel que fa a les activitats alternatives, Vallnord – Pal Arinsal mantindrà l’obertura de forma continuada de la major part de les seves activitats i podran consultar-se al web.