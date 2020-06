Vallnord-Pal Arinsal obre el restaurant del Coll de la Botella aquest cap de setmana

A partir d’aquest dissabte i durant tots els caps de setmana del mes de juny, el Coll de la Botella se suma a l’obertura dels restaurants a Vallnord – Pal Arinsal.

El cap de setmana passat, l’estació va obrir el Xiringuito de Pal i aquest cap de setmana suma l’obertura del restaurant del sector del Coll de la Botella. Aquest obrirà 9.00 h a 18.00 h cada dissabte i diumenge del mes de juny i oferirà una varietat d’opcions gastronòmiques que van des de plats del país, carns a la brasa i l’especialitat del xef: els arrossos. Tal i com ja s’ha realitzat al Xiringuito, al Coll de la Botella els clients també tindran a la seva disposició el servei de take away, per gaudir del menjar a la muntanya.

Durant el mes de juny, el Coll de la Botella realitzarà una promoció conjunta amb Juvé & Camps cinta purpura. Per cada reserva de taula realitzada amb antelació via telèfon o Whatsapp (+376 322 006) o via e-mail a xpalou@vallnord.com, l’estació oferirà gratuïtament una ampolla de Cava de la marca.

Destacar que en aquest restaurant s’aplicaran, tal com s’ha fet amb el Xiringuito de Pal, totes les mesures sanitàries necessàries: distanciament de les taules d’un metre i mig, treballadors amb mascareta, ampliació dels torns de neteja i desinfecció i totes les cartes, també disponible digitalment amb accés amb codi QR. El restaurant tindrà disponible l’espai del Grill i la terrassa.