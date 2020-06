35 usuaris agafen en préstec 122 documents la primera setmana de reobertura de la Biblioteca Sant Agustí

La primera setmana reobertura de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, després del seu tancament per la crisi pel coronavirus, un total de 35 usuaris han agafat en préstec 122 documents. Aquest documents són, sobretot, llibres i revistes.

També durant la primera setmana d’haver reiniciat el servei de préstec i devolucions s’han retornat uns 300 documents a la bústia externa de la biblioteca. També durant aquests primers dies de reobertura un usuari va consultar un document exclòs de préstec a l’espai habilitat expressament a la planta baixa de la biblioteca.

Cal recordar que els usuaris i usuàries de la Biblioteca Sant agustí poden demanar llibres per telèfon o per correu electrònic o a través del nou formulari http://bibliotecasantagusti.cat/reservadoccovid.php

Nou servei de préstec per a infants

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell ofereix també un nou servei de préstec de lots de llibres per a infants de 0 a 12 anys d’edat. Aquest nou servei s’ha posat en marxa com alternativa a la sala infantil que també està tancada al públic com a mesura de seguretat i d’higiene.

Aquest nou servei per a nens i nenes s’ofereix a través del catàleg virtual Argus. Els llibres que s’ofereixen són contes i llibres de coneixements diversos. Els lots seran d’entre 5 i 10 llibres per infants. Quan es truqui per demanar cita prèvia per accedir a aquest servei cal donar l’edat de l’infant i les seves preferències de lectura.

Nova guia de novetats

A més, la Biblioteca Sant Agustí ofereix una nova guia de novetats: novel·les en castellà que ja es poden demanar per endur a casa. Aquesta guia es pot consultar a: http://bibliotecasantagusti.cat/novetats2020juny.pdf