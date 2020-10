Vallnord – Pal Arinsal celebra una fira virtual i ofereix avantatges i regals per la compra del forfet

Tot i l’excepcionalitat de l’any sense quasi esdeveniments, Vallnord – Pal Arinsal no vol perdre l’oportunitat de participar en la tradicional Fira d’Andorra la Vella. D’aquesta manera, l’estació ha decidit organitzar una Fira Virtual pròpia on posaran a la venda tots els forfets de temporada de l’estació amb els millors avantatges en tarifes i acompanyats de regals i sortejos.

Aquesta acció estarà disponible el 30, 31 d’octubre i 1 de novembre a través del web vallnordpalarinsal.com. L’estació posarà a la venda els forfet de temporada Ski&Bike, vàlid durant 10 mesos l’any, el forfet Ski&Nature, el nou producte de Vallnord – Pal Arinsal per a la pràctica d’esquí de muntanya, raquetes de neu i senderisme i finalment, el forfet Valls del Nord vàlid per als dominis esquiables de les Valls del Nord durant l’hivern. A més de l’oferta dels passis de temporada, com ja és tradicional, els clients podran reservar el pàrquing VIP i les seves classes a Snowplus o a l’escola d’esquí. Els clients que realitzin la compra durant aquests dies dels forfets de temporada Ski&Bike i Ski&Nature, podran beneficiar-se d’una tarifa més econòmica i a la vegada, podran endur-se com a obsequi un forfet de dia per a l’hivern o l’estiu i una mascareta de Vallnord – Pal Arinsal. Finalment, també es realitzarà un sorteig, entre tots els compradors.

Pel que fa als avantatges del forfet de temporada, el usuaris del forfet de Ski&Bike o Ski&Nature, podran gaudir d’un 10% de descompte a marxandatge, restauració, activitats, entre altres. Així mateix, per aquells que disposin de l’opció Ski&Bike, podran gaudir d’una invitació per accedir a les pistes d’esquí de fons de Naturlandia, acompanyat d’un viatge en Tobotronc, de l’entrada a l’Airtrekk amb tirolina, la visita al Parc d’animals i l’accés al circuit de raquetes i trineus. Aquest son només alguns dels avantatges dels forfets de Vallnord – Pal Arinsal. Tots els destalls es podran trobar al web oficial de l’estació.

La compra d’aquest forfet amb promoció només serà vàlida via online i podrà recollir-se, juntament amb els regals, a Gala Perfumeries de l’Avinguda Meritxell, 78 (a la plaça de la rotonda) fins al 22 de novembre. L’horari de recollida serà de dijous a divendres de 16h a 20h, dissabte de 12h a 20h i diumenge de 12h a 19h.

Entre tots els compradors de qualsevol dels productes de Vallnord – Pal Arinsal durant aquesta promoció, podran participar en el sorteig de 2 sopars d’alta muntanya per 2 persones al Pla de la Cot, 2 sopars per dos persones al Coll de la Botella, així com altres productes dels principals patrocinadors i col·laboradors de l’estació com Anyós Park, Morabanc Bàsquet i Gala Perfumeries.

Com ja és tradició, l’estació de la Massana fa una forta aposta en l’organització d’accions que suposin un avantatge per al client. En aquesta línia, fins al 29 d’octubre, l’estació està duent a terme l’October Best, que per a qualsevol reserva d’estada amb hotel per a més de 3 dies, l’estació convida al primer dia d’esquí amb un passi de franc.