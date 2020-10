Landry Riba tracta l’estat de les negociacions de l’Acord d’associació amb el seu homòleg francès

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, s’ha reunit aquest matí per primera vegada amb el secretari d’Estat encarregat dels afers europeus francès, Clément Beaune, per intercanviar sobre l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. La trobada, que ha tingut lloc a París, ha tractat a l’avançada alguns dels temes que es posaran sobre la taula el dia 28 entre el Cap de Govern, Xavier Espot i el Primer Ministre francès, Jean Castex.

En aquesta primera trobada, els secretaris d’Estat han abordat la situació de les negociacions de l’Acord d’associació i el calendari de negociacions dels propers mesos. En aquest sentit, Riba ha subratllat la importància d’aquest acord, que permetrà la participació progressiva d’Andorra al mercat únic europeu, per poder diversificar l’economia andorrana.

En aquest sentit, Landry Riba ha transmès al seu homòleg que en el context actual de crisi sanitària, Andorra ha considerat oportú revisar les seves prioritats estratègiques per posar en marxa elements que reforcin la seva resiliència. Aquestes prioritats, englobades en el projecte de Govern Horitzó23, busquen la diversificació de mecanismes de finançament o l’actualització del marc de cooperació entre Andorra i la Unió Europea.

A més, els dos secretaris d’Estat també han centrat part de la reunió en els assumptes entre Andorra i França paral·lels a la negociació, en particular la represa dels intercanvis tècnics entre ambdós països per tractar les qüestions bilaterals que podrien veure’s afectades arran de l’acord. En el marc d’aquest desplaçament també s’ha mantingut una conversa amb l’ambaixador de la UE per AD, Didier Lenoir per parlar de l’estat d’avançament de les negociacions.