Aquest diumenge 8 de març torna una nova edició de la cursa d’esquí de muntanya i raquetes de neu Pal Skimo Femení. La prova, que es desenvolupa en honor al Dia Internacional de la Dona, es celebrarà el proper 8 de març i els participants podran escollir entre dues modalitats. La prova d’Esquí de Muntanya, una cursa que sortirà del Pla de la Caubella fins al Pic del Cubil (4 km) o la prova de raquetes de neu que sortirà del Pla de la Caubella, arribant fins al Pla de la Cot i tornant al Pla de la Caubella (3,4 km). En aquesta cursa popular, solidària i femenina, els homes també podran participar però no puntuaran. Els participants podran fer-ho de forma individual o en grup.

A més de la cursa, els participants rebran un welcome pack format per regals aportats per tots els col·laboradors i també realitzaran activitats d’estiraments pre-skimo i post-skimo. A la vegada, s’organitzarà un dinar solidari així com una festa après – ski. En el moment de la inscripció, els participants podran escollir si volen fer la cursa amb dinar, venir com a acompanyants o simplement fer la cursa.

Aquesta és la quarta edició de la cursa on PIDASA, Gala Perfumeries i Vallnord – Pal Arinsal s’uneixen per organitzar-la. La prova, a més de celebrar el Dia de la Dona, té com a objectiu la convivència i festivitat entre tots els participants, amics i família. L’aspecte solidari és el que la fa més especial, ja que tota la recaptació econòmica anirà destinada a l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea) que tal i com va indicar Inés Martin, Presidenta de l’Associació, en la Roda de Premsa, “la Skimo Femení és una de les aportacions més importants que rep l’associació”. Aquest any, es destinarà al projecte “Suport a casa, de 6 a 9 anys”. La finalitat d’aquest és incrementar el desenvolupament global de l’infant, enfortir les habilitats de la família i finalment millorar la vida familiar i promoure la inclusió social.