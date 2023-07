“Vacaciones en verano”, de Santiago Segura

“Vacaciones en verano” és una cinta que s’ha estrenat recentment, en concret el passat 6 de juliol, i que encara es pot trobar en cartelleres dels principals cinemes. Aquesta comèdia està dirigida pel popular Santiago Segura, qui també fa d’actor en la pel·lícula, acompanyat de tot un crack del gènere humorista com és Leo Harlem. Completa el cartell d’artistes destacats Sirena Segura. S’ha d’afegir que durant la “peli” van apareixen actors coneguts protagonitzant petits papers. És el cas del també còmic, Florentino Fernández. Els guionistes del film han estat el propi Santiago Segura i Marta González de Vega.

Pel que fa a la sinopsi, “les vides d’Oscar i Fèlix han seguit un guió similar, fa uns quants anys que es van casar amb les dones que estimaven llavors, després van tenir diversos fills cadascun i ara s’han divorciat. A això se suma que els dos amics han perdut la feina i han d’acceptar una ocupació temporal com a animadors infantils en un hotel de gran luxe. Les coses es compliquen encara més quan han de tenir cura dels fills durant els mesos d’estiu, com que no poden compaginar-lo amb la feina, amaguen els fills a la zona d’empleats, però els seus plans no acaben de sortir bé”.