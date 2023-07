Com cuidar el serrell per a tenir-lo sempre perfecte?

Una noia amb el serrell ben cuidat (Kevin Murphy)

El serrell, aquest floc de cabell que cau delicadament sobre el front, és un element distintiu i versàtil que pot transformar per complet el teu look. Sigui llis, despentinat, curt o llarg, el serrell té el poder d’emmarcar el rostre i ressaltar els teus trets més atractius. No obstant això, mantenir-lo impecable no és tasca fàcil. Requereix cura i atenció constants. T’oferim les claus per a cuidar el serrell i tenir-lo sempre perfecte.

Adaptat al mil·límetre a les faccions i a la textura del cabell, el serrell és un aliat per a rejovenir. Això sí, convé tenir molt presents les regles d’or que ens indiquen des de Maison Eduardo Sánchez i Jean Louis David per a portar-lo. Pren bona nota!





Claus per a cuidar el serrell

1. No el toquis! «Si vols lluir un serrell perfecte, no el toquis massa perquè es greixa fàcilment. A més, com el teu serrell està en constant contacte amb el teu front, tria productes lleugers que no et greixin la pell», aconsellen des de Jean Louis David.

2. Talla’l al teu saló de perruqueria. «Convé tenir molt clar que almenys cada tres setmanes és necessari anar a la perruqueria a retocar les puntes. Com exigeix visites bastant freqüents, moltes dones tenen la temptació de tallar-lo pel seu compte i el desastre està gairebé garantit», afirma Eduardo Sánchez.

3. Rentada més freqüent. «En estar en contacte amb la pell pot embrutar-se més sovint que la resta del cabell, per la qual cosa no descartis augmentar la freqüència de rentada. Per a no haver de mullar-lo cada dia, pots recórrer a xampús secs. Vaporitza sobre les arrels i deixa actuar diversos minuts abans de pentinar el teu cabell. El teu serrell lluirà tan net com la resta de la teva cabellera», diuen des de Jean Louis David.

4. Consells d’Eduardo Sánchez per a assecar-lo:

– Aplica productes antiencrespament. Així aconseguiràs que el serrell no tingui vida pròpia.

– Assecar-lo sempre cap avall. La clau està en l’assecament. Si el cabell és llis o ondulat, cal eixugar-lo respectant aquesta caiguda natural. El truc és controlar molt bé l’aire i la calor de l’assecador perquè no s’infli i perdi naturalitat. Si és arrissat, el millor és aplicar un producte d’styling i deixar-lo assecar a l’aire, o assecar-lo amb difusor en la mateixa direcció que la caiguda natural, però sense recórrer a pintes o a les mans que podrien trencar el rínxol. I també és important, si es vol usar assecador, fer-ho ràpid, perquè els serrells s’assequen ràpidament a l’aire i començarà a agafar la seva forma natural.

– I mai cap amunt. Si el pentines cap amunt, per sota del serrell, crearàs una forma arrodonida en la part superior gens recomanable i poc afavoridora.

– No abusis dels productes d’styling. Aquí la regla d’or és “menys és més”. Cal aplicar poc o gens producte per a no afegir-li pes, ni embrutar-lo massa. I si no vols renunciar a l’ús del teu producte d’styling favorit, aplica’l primer en el teu cabell i el que sobri a les teves mans sobre el serrell.

5. Així s’ha de deixar créixer: “Els serrells no són un compromís per a tota la vida com molta gent es creu, recorda Sánchez. Hi ha trucs que ens permeten conviure amb el serrell fins que creixi. Es pot optar per portar-lo cap a un lateral, per col·locar tot el cabell cap enrere i subjectar-lo amb una diadema, també es pot recórrer a productes d’styling, o augmentar la freqüència de visites a la perruqueria per a anar retallant-lo segons va creixent, de manera que es vagi integrant en els laterals amb la resta del cabell”.

Tot i això, no t’atreveixes? Sempre et quedaran els postissos. L’efecte es pot crear gràcies als serrells de posar i treure. Els postissos són un accessori genial per a aconseguir un canvi de look radical en poc temps i de manera puntual.

I molt important!, Eduardo Sanchez recorda que «queda terminantment prohibit combinar un serrell llis sobre una cabellera arrissada».





Per bellezactiva.com