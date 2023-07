Tot el que has de saber per al cultiu de la ruca

Uns brots de ruca (iStock)

La ruca és una planta aromàtica, útil per a condimentar plats i una font de ferro, fibres i vitamines A, K, B, B9 i C a la qual se li atribueixen propietats desintoxicants, estimulants, antiescorbútiques, antianèmica, revitalitzant, digestiva, antioxidant i diürètica.

Si vols cultivar-ne a casa, a l’aire lliure, el seu cultiu s’inicia amb la sembra directa durant els mesos de març a octubre. Es conrea en línies deixant una separació d’uns 20 centímetres entre plantes i uns 30 entre fileres. S’aconsella enterrar la llavor a un centímetre de profunditat, i mantenir el terreny humit fins a la germinació total. Les temperatures òptimes de germinació són de 25 a 27 graus.

Una vegada germinades requereix regs regulars per a mantenir una certa humitat durant tot el cicle de cultiu, sobretot des de primavera a tardor. En aquestes condicions, la germinació es produeix als 10 o 14 dies.

És una planta de clima temperat, i per tant requereix temperatures suaus, tenint el seu desenvolupament òptim en terrenys assolellats. Però ull, l’excés de sol li confereix un major sabor amarg a les seves fulles i afavoreixen la floració. Per això, des de maig a agost és convenient buscar per al seu cultiu llocs més ombrívols. També hem de tenir present que el fred intens impedeix el desenvolupament de la planta pel que si volem conrear-la durant l’hivern, hem de recórrer al seu cultiu sota hivernacle i amb calefacció.





Per Floresyplantas.net