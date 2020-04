El Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef continua treballant per donar resposta a la situació d’excepcionalitat que ha provocat el coronavirus al nostre país perquè en moments com aquests, la solidaritat és fonamental.

UNICEF Andorra s’afegeix a la crida del Govern d’Andorra per donar una resposta conjunta a aquesta situació i poder garantir la protecció dels infants i les seves famílies a casa nostra. Així, el comitè d’Andorra anima a tots els seus socis, col·laboradors i seguidors a, en la mesura que puguin, fer un donatiu i posa a disposició del fons de solidaritat tots els seus canals per rebre donatius.

A més dels comptes bancaris oberts pel Govern d’Andorra a totes els entitats bancàries del Principat i d’enviar la paraula AJUDA al 828, també es podrà col·laborar trucant al 120 i fent un donatiu de 2 € gràcies a l’acord que el comitè manté amb Andorra Telecom des de fa anys o bé, fent un donatiu al fons d’emergència del comitè a través del web unicef.ad (amb targeta de crèdit, paypal o gir bancari).

Des de l’inici d’aquesta emergència, UNICEF Andorra s’ha posat al costat de la societat andorrana, fent una donació al fons de solidaritat del Govern de 10.000 € però també treballant per garantir que cada nen i nena, cada adolescent i cada família rebés informació adequada per poder prevenir el contagi d’aquest coronavirus. També han vetllat per a que aquells més vulnerables estiguessin en el centre de les polítiques socials que s’estan posant en marxa. I han posat a disposició de les famílies, recursos educatius i de lleure a través de les seves xarxes socials i la seva pàgina web. Properament començaran a entrevistar experts en salut mental, en pediatria, en educació, en nutrició a qui traslladaran les preguntes que els seus seguidors els facin a través de les xarxes socials i resoldre dubtes que tan els infants i adolescents com els joves i els seus pares i mares puguin tenir.