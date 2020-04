El Festival de Música Antiga dels Pirineus cancel·la la seva desena edició, que s’havia de celebrar entre el 3 de juliol i el 23 d’agost de 2020. Hi participaven un total de 38 municipis, on s’hi havien de realitzar 53 concerts per part de 21 formacions.

També hi havia previstes 19 actuacions en centres amb col·lectius en risc d’exclusió -especialment centres residencials de persones grans – en el marc del programa FeMAP Social, que es fa en col·laboració amb el Conservatori de Música dels Pirineus.

La incertesa de la situació general un cop el confinament s’hagi aixecat, sense cap garantia ni de l’autorització de realització d’espectacles ni del grau d’obertura de fronteres que permeti desplaçar-se als músics, han obligat l’organització a aturar totes les inversions prèvies necessàries per al correcte desenvolupament del festival i no incórrer en més despesa irrecuperable que s’acumuli a la que ja està feta.

En la mesura que sigui possible, el Festival de Música Antiga dels Pirineus contempla reprogramar per a l’edició de 2021 els mateixos concerts previstos.